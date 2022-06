U tijeku je koncert Mate Miše Kovača u Splitu na koji je prema prvim procjenama stiglo gotovo 20 tisuća ljudi.

Mate Mišo Kovač zapjevao je pred gotovo 20 tisuća obožavatelja na splitskom Starom placu, koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske, ali i svijeta.

80-godišnji Mišo je na pozornicu stigao uz pratnju tjelohranitelja, a prva pjesma koju je zapjevao i bacio publiku u trans bila je "Dalmacija u mom oku".

"Važnije mi je napuniti Split nego Madison Square Garden", izjavio je Mišo pozdravljajući sve, a Splitskoj četvrtoj gardijskoj brigadi uputio je zahvalu.

Mišo je uoči koncerta pozirao s unukom Elenom i raznježio sve, a fotografiju je na društvenim mrežama objavila njegova kćer Ivana koja je uoči koncerta za Dnevnik Nove TV otkrila kako se on osjeća dobro i uzbuđeno.

"Ajmo reći da je ovaj koncert stvarno vrhunac vrhunca jer ako bacite pogled iza, ovo je mali Woodstock večeras i to će biti ludilo, totalno. Tata se neda, on je meteor, on će živjeti vječno. Mislim da mu je sad lagano uzbuđenje jer dosad nije bio toliko svjestan, tek sad postaje, ali kad to krene, to će biti show", zaključila je Ivana uoči koncerta.

Mišini obožavatelji kažu da im on znači više od pjesme.

"Ja sam odrasla uz to i znam koliko im znači. Ja ne mogu otići u dućan, ne mogu proći naplatne kućice. Zaustavio me čovjek od 50,60 godina i rekao mi da nije Mišo samo moj otac, već da je on otac svih nas", otkrila je Ivana.

Mišo je dio ulaznica podijelio braniteljskim udrugama, ali i djelatnicima splitske bolnice, odnosno odjelima na kojima se liječio prije nekoliko mjeseci.

