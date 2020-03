Marina Orsag istaknula je kak je još u šoku i da će vidjeti što se da spasiti iz stana.

Komičarka Marina Orsag, koja se trenutno natječe u showu "Tvoje lice zvuči poznato", oglasila se na Facebooku nakon snažnih potresa u Zagrebu i otkrila da je ostala bez doma.

"Za sve koji/e brinu...dobro smo i ja i Zvonko. Nemamo više gdje za živjeti, ali i to će se riješiti. Stay positive and away from people!!!", napisala je Marina.

Zamolila je ljude da ju ne zovu i kako će im se javiti. "Dobro sam, al sam još u šoku i ne da mi se ponavljati jednu te istu priču. Kad dođem sebi, javim se. Trenutno idem odspavati malo u autu, pa kad prođe ovo sve, idem vidjeti jel se šta da spasiti iz stana. Hvala vam svima na brizi", napisala je komičarka.

Mnogi su se javili u komentarima i ponudili joj pomoć. "Ajme, Marina. Drži se", "Kaj mozemo napraviti? Ima nas puno! Samo javi", "Bože dragi, čuvajte se oboje nadam se da imate kuda", "Šta god, kad god, samo zovi", napisali su.