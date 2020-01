Kamere su snimile trenutak u kojem princ Harry moli vodeće ljude Disneya posao za Meghan, a svima je za oko zapela rekacija Beyonce.

Beyonceina reakcija na razgovor princa Harryja i šefa Disneyja Jona Favreaua, tijekom kojeg ga on moli da zaposli Meghan, goruća je tema društvenih mreža.

Riječ je o razgovoru kojeg su ovjekovječile i kamere, a koji je objavljen nakon što su Harry i Meghan objavili da se odriču dužnosti u kraljevskoj obitelji i nastavljaju voditi samostalan život, s vlastitim poslovima i prihodima. U snimci se jasno vidi i čuje kako Harry hvali svoju suprugu na sva zvona pred jednim od najutjecajnijih ljudi Hollywooda, dok s njima stoje Beyonce i njezin suprug Jay-Z.

Ono što je privlači pozornost je Beyoncein izraz lica, koje u jednog trenutku rukom prekriva zbog neugodnosti koje je doživjela, prije nego nervozno skreće pogled.

"Pogledajte rekaciju Beyonce! Ona zna što se događa, i mora se pretvarati i biti ljubazna kao i njezin suprug. Uglavnom, Harry moli posao za Meghan, a ona se pretvara da se to ne događa. Unatoč tome što su to planirali", "Ovo je bolno za gledati. Čini se da je svima jako neugodno, posebno kada se Meghan obraća Beyonce", "Ovo je tako smiješno, Beyonce i Jay Z ne obožavaju Meghan", samo su neki od komentara koji se šire društvenim mrežama.

Snimka je to koja je objavljena nekoliko mjeseci prije nego je Meghan angažirana od strane kompanije koja radi na Disneyjevu projektu, a svu svoju zaradu će prema dogovoru donirati organizaciji "Slonovi bez granica".

Beyonce expression as #harry as #jonfavreau voiceover job for #meghan is everything #megexit #MeghanAndHarry #MeghanMarkle #beyonce pic.twitter.com/MmSsW2hjJr