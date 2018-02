Sve je više domaćih glazbenika koji gaže odrađuju po svadbama.

U nedostatku dobrih gaža i velikih koncerata, brojni domaći izvođači odlučili su se gažirati po svadbama.

Iako je to prije deset godina bila javna tajna te su mnogi smatrali kako je to degradirajuće za glazbenike, mnogima je to danas jedan od glavnijih izvora prihoda.

Maja Šuput svakako je predvodnica među pjevačicama kada su svadbe u pitanju. Njezine svadbe prepričavaju se mjesecima, a sa svadbe nema šanse da odete ako niste barem pola sata plesali. Maja na noge diže i one s kičmoboljom, u šali bi se reklo. Prema informacijama koje smo dobili neslužbeno, Maja navodno po svadbi uzme između 6 i 8 tisuća eura.

Naravno među muškarcima tu je glavna faca Jole. Joško Čagalj ili popularni Jole, uistinu je prava zvijezda po svadbama. Da je to tako govori i cijena njegovog nastupa. Šuška se kako po noći uzme između 5 i 6 tisuća eura.

Na vjenčanja mnogi dođu tek kao gosti izvođači, a vrlo često slavljenici na vjenčanje pozovu Miroslava Škoru i Matu Bulića, za koje se zna reći kako po ''gostovanju'' uzmu gotovo kao ovi što pjevaju cijelu noć.

Mladi pjevači također su ušli u ovaj vlak pa tako mnogi mladi bendovi i glazbenici upravo kreću s ove stanice ne bi li lakše došli do estradnog trona.

Mario Roth i grupa Vigor godinama su radili svadbe, a priča se kako ovaj estradno mlađahni bend uzimao oko dvije tisuće eura. Posljednje vrijeme, zbog puno nastupa, više ne stignu nastupati po vjenčanjima. Sličnu cijenu navodno ima i Ivan Stapić kojeg zovu slavonski Jole, a navodno je uz Rotha upravo on jedan od traženijih na slavonskim i baranjskim svadbama.

Svakako među traženijima je i Neda Parmać koja se također odlučila biti zabavljačica na svadbama. Baš kao i njezina kolegica Pamela Ramljak.