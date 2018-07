Dobri moj Oliver, fala ti. Ti si nan u životu svima puno pomoga i da. Uz tvoj glas, svaka mi je tuga bila toplija, i svaka me bol nekako lipše bolila. Bija si, a da i ne znaš, puno puti s menon i kad san jubija. Bija si glas koji san pušta da umisto mene reče ono šta ja još nisan zna kazat, i to onima do kojih mi je najviše bilo stalo. Bija si svidokon mojih najtežih sati, kad je tribalo nać force za dalje, kad je tribalo ne izgubit viru u ljubav. Bija si tu s pismon i kad bi me pitali odakle san... A bija si, moj Oliva, za me tu i onda kad je srce tražilo sritnu pismu, onu koja će učinit da mu radost potraje. Bija si tu, ka i ovi moj grad i ovo naše more, kroz cili moj život. I ostavija si za sobon sve šta čovik more ostavit; trag od jubavi, svojon dušon otpivan. A duša, duša nikad ne umire! I da oće - ne more. Jer, sve šta vridi ostaje, a ti si nan od pisama napravija novu palaču, lipu ka i ovu koju nan je ostavija šjor Dioklecijan. Fala ti, boje nisi moga... A sad, eto vas sad gori, visoko, tamo di ni oni vaš galeb doletit ne more, ti i barba Zdenko... ...A biće je on tamo već štagod i napisa čekajuć te. Ko zna kakvo je more gori, kako se tamo raduje i ljubi, kad znaš da sve je zauvik. Sritno ti bilo i još stoput -fala ti. Fala na moru od pisama. Puno te volin. I, do vidova... Goran

