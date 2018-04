Legendarni filmski redatelj Miloš Forman preminuo je u dobi od 86 godina, a njegovi kolege opraštaju se od njega putem društvenih mreža

Glumački svijet rastužila je vijest o smrti slavnog oskarovca i redatelja kultnog filma 'Let iznad kukavičjeg gnijezda', pa se mnogi od njih od Miloša Formana sada opraštaju i putem društvenih mreža. Među prvima koji se oprostio od tvorca filmova 'Amadeus', 'The People vs Larry Flint' i 'Man On The Moon' je Antonio Banderas.

Milos Forman has left us. Genius of cinematography and master in the portrayal of the human condition. RIP pic.twitter.com/pLcXIeEH9h — Antonio Banderas (@antoniobanderas) April 14, 2018

''U poslu kojim se bavio, bio je genije. Počivao u miru'', napisao je Banderas.

Lijepim riječima od Formana se oprostio i producent i scenarist Larry Karaszewski koji je s Milošom radi na nekoliko filmova.

Milos Forman was our friend and our teacher. He was a master filmmaker - no one better at capturing small unrepeatable moments of human behavior. We made two movies together and every day spent with him was a unique adventure. Milos loved life. I will miss his laughter. pic.twitter.com/1ER5ExUUHx — Larry Karaszewski (@Karaszewski) April 14, 2018

''Miloš je bio naš prijatelj i naš učitelj. Bio je majstor filmske umjetnosti. Nitko nije bio bolji u hvatanju neponovljivih trenutaka ljudskog postojanja. Na dva filma smo radili zajedno, a svaki je dan koji sam proveo s njim bio neponovljiva avantura. Miloš je zbilja volio život. Nedostajat će mi njegov smijeh'', stoji u njegovom postu.

I redatelj Edgar Wright imao je nešto za napisati.

Very sad to hear that the great director Miloš Forman has passed away. He had a tremendous filmography that documented the rebel heart and human spirit. I have seen 'One Flew Over The Cuckoo's Nest' enough times to be able to silently mouth along with the movie. RIP. pic.twitter.com/4QwOHL7tS4 — edgarwright (@edgarwright) April 14, 2018

''Jako je tužna vijest da nas je napustio tako veliki čovjek. Počivao u miru'', napisao je.

Legendarni filmski redatelj preminuo je u dobi od 86 godina. Bio je autor Oscarima nagrađenih filmova 'Let iznad kukavičjeg gnijezda' i Amadeus'.