Aki Rahimovski pokopan je u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju, a njegove kolege i prijatelji imaju samo lijepe riječi o velikom glazbeniku bez kojeg domaća, ali i regionalna scena više neće biti ista.

"Aki je bio moj kolega i prijatelj, družili smo se u puno navrata. Aki je bio ljudina, prije svega. Baš veliko srce, emocionalan, baš onako kakav čovjek treba biti. Iskren i veliki umjetnik", rekao je Neno Belan o legendarnom pjevaču kojeg su na posljednji počinak u četvrtak na zagrebačkom Mirogoju ispratile brojne kolege, obitelj i prijatelji.

"Super je kuhao, to se sjećam. Imali smo prilike i to u nekim druženjima probati. Volio je ljude, volio je društvo, zabavu, velika šteta...", kaže Belan te dodaje da će ga pamtiti po svim pjesmama koje je izveo.

O Akiju samo lijepe riječi ima i Ivana Plechinger. "Svaki naš susret je bio uvijek zanimljiv. Ono zbog čega sam ga posebno cijenila, Aki nikada nije glumio da je zvijezda. On je bio stvarno jedan od nas i baš sam sa suprugom neki dan komentirala kako imam osjećaj da bi mi svi jedni drugima trebali izraziti sućut. Jer svi patimo na neki način. Moj je osjećaj kao da je kraj neke ere s njegovim odlaskom. Čovjek je bio toliko srce, tolika energija. Jako sam ga voljela i nisam u tome usamljena, hvala mu za sve što nam je svima dao", rekla je Ivana Plechinger. Kada je čula da je Aki preminuo, briznula je u plač. "To mi se već jako nije dogodilo na vijet da je netko otišao", dodala je. Ističe kako se nada da će Parni valjak smoći snage nastaviti dalje, a vjeruje kako je upravo to nešto što bi Aki volio.

"Aki je bio osoba koja je definitivno znala živjeti život. Uvijek pun energije, uvijek pun tog nekog entuzijazma, kao da mu je 18 godina čitav život. Prvenstveno je takav ostao na svom radnom mjestu - na pozornici. Tako se i treba odnositi prema svome poslu. O tome da je postavio neke pjevačke standarde, o tome ne treba ni pričati", komentirao je Nikša Bratoš. Na pitanje kakav je Aki bio van pozornice imao je odmah spreman odgovor. "Slično kao i na pozornici, sto posto čovjek. Uvijek raspoložen za druženje, uvijek raspoložen za pomoći ako nekome treba, bez ikakvog odavanja dojma vlastite veličine", rekao je Bratoš. Sjetio se prvog, ali i zadnjeg susreta s Rahimovskom. "Nešto smo radili u Sloveniji prije dva mjeseca i samo je došao da nas obiđe, da nas vidi", dodaje.

Jurica Pađen otkrio je po čemu će pamtiti pjevača. "Pamtit ću ga prvenstveno kao jako dobrog čovjeka i poslije toga naravno kao vrhunskog glazbenika, šumena, pjevača i kolegu s kojim sam zapravo započeo profesionalnu karijeru", rekao je Pađen te je otkrio svoj prvi susret s njim. "Sjećam se, da, kada je došao u Zagreb na neviđeno. Nikoga nije imao ovdje, na neki način mi se to čini kao biblijska priča. Došao je u totalnu nesigurnost i na kraju je ispala priča koja je nadmašila sva moguća očekivanja. Došao je kao anoniman čovjek i danas će na žalost biti pokopan u Aleji velikana. Stvarno nevjerojatna priča", kaže glazbenik. "U Aleji velikana je i još jedan moj prijatelj, Rajko Dujmić. Želim da se još dugo vremena ta mjesta ne popune više", zaključio je.

Dino Jelusić također ima divna sjećanja na Akija. "Imao sam tremu svaki put kada bih ga vidio, ali trema bi prestala nakon dvije sekunde. On je izvan pozornice bio takav da je toliko bio jednostavan, toliko normalan da si jednostavno imao osjećaj kako dijelite njegov uspjeh. Svaki naš susret je bio lijep, a posljednji susret je bio posebno lijep jer smo pjevali zajedno", rekao je Jelusić. Prisjetio se kako je primio vijest o Akijevoj smrti. "Taj dan sam bio potpuno van svega. Malo je nestvarno, kao što je bilo nestvarno kada je Oliver otišao. Djelovalo mi je kao da je on besmrtan, kao da ćemo zauvijek gledati Parni valjak na pozornici", ispričao je.

Aki je iznenada preminuo u subotu, 22. siječnja, u bolnici u Novom Mestu, u kojoj je završio nakon što mu je naglo pozlilo. Imao je 66 godina.

Ostat će upamćen kao jedan od najvećih vokalnih interpretatora, frontmen Parnog valjka i neumorni glazbenik koji je kroz pet desetljeća karijere svojim jedinstvenim glasom i neumornom energijom izvedbe obilježio živote svih generacija.

