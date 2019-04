Modni dvojac KLISAB predstavlja kampanju za novu kolekciju.

"Be kind to yourself", tako su Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić iz studija KLISAB saželi poruku kojom prate kolekciju za proljeće/ljeto 2019. prikazanu na proteklom Bipa FASHION.HR-u.

Spektar gesta od zaštite do zabave na ovim vizualima ujedinjen je sugestijom ideje ljubavi prema samoj sebi.

“Žene redovito svoju ljubav poklanjaju drugima. Za ovu kolekciju napravili smo vizuale s kojima ćemo ih podsjetiti da imaju pravo i sebe razveseliti. Voljeti sebe nije sebično. Naprotiv!” pojasnili su dizajneri ključnu ideju njihove nove kampanje.