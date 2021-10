Kirsty Bertarelli se u tajnosti razišla od supruga Ernesta, a u brakorazvodnoj parnici je postala bogatija za čak 350 milijuna funti.

Bivša Miss Velike Britanije, Kirsty Bertarelli, razvela se od supruga milijardera Ernesta Bertarellija te je postala bogatija za vrtoglavih 350 milijuna funti. Upravo zahvaljujući brakorazvodnoj parnici na kojoj je dobila toliki iznos postala je skoro bogatija čak i od kraljice Elizabete, piše Daily Mail.

"S velikom tugom Ernesto i Kirsty mogu potvrditi da su se razveli", rekao je medijima kratko njihov voditelj odnosa s javnošću. Par se razišao početkom ove godine, a razvod su riješili proteklog ljeta. Vijest o njihovom ljubavnom krahu iznenadila je mnoge jer nije bilo naznaka da je 21-godišnji brak bivše misice i tajkuna uopće u problemima.

50-godišnja manekenka i pjevačica sa suprugom je dobila troje djece, a godinama su ih svrstavali među najbogatije ljude u Velikoj Britaniji s čak 9 milijardi funti na računu. Svoj privatni život vješto su skrivali od javnosti, a činilo se kako žive pravu obiteljsku idilu.

Bivša misica rođena je kao Kirsty Roper u bogatoj britanskoj obitelji, a mediji su se počeli zanimati za njezin život kada su primijetili da često u Londonu tulumari s Elizabeth Hurley, Tamarom Beckwith i Tamarom Mellon. Godine 1988. postala je miss Velike Britanije, a bila je u jednom trenutku i u središtu preljubničke afere kada je bogati nasljednik Damian Aspinall s njom prevario svoju suprugu. Kirsty je sve negirala, a govorila je kako su se spetljali tek nakon što se on razveo.

56-godišnjeg Ernesta, švicarskog tajkuna talijanskog podrijetla, upoznala je na jednoj večeri na Sardiniji. U to je vrijeme nastupala kao pjevačica i pisala je hitove između ostalog grupi All Saints, no otkako se udala nestala je s radara medija.

Kirsty je danas bogatija od Micka Jaggera, Adele i Eda Sheerana, a sustigla je skoro i kraljicu Elizabetu, čije se osobno bogatstvo procjenjuje na 365 milijuna funti.