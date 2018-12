"Imao sam predivan život i imam fantastičnu obitelj. Zahvalan sam na svemu što mi je život pružio", kaže Kirk Douglas.

Američki filmski institut izdao je 1999. listu 50 legendi iz zlatnog doba Hollywooda.

Danas ih je živo samo troje: Sophia Loren (84), Sidney Poitier (91) i Kirk Douglas koji je u nedjelju navršio 102 godine.

"Imat ćemo zabavu za obitelji i najbliže prijatelje. Doći će svi moji momci i puno unuka. I dobri prijatelji poput Jeffreya Katzberga, Stevena Spielberga i Rona Mayera", izjavio je Douglas agenciji dpa.

Burta Lancastera izdvojio je kao kolegu iz zlatnog doba Hollywooda koji mu najviše nedostaje.

"Fale mi moji stari prijatelji kao što je Burt Lancaster. Zvao sam ga 'Boit', a on mene "Koik". Bio je divan prijatelj, jako mi nedostaje", kaže Douglas.

Najveća želja za 102. rođendan mu je da svijet postane bolje mjesto za život.

"Toliko je puno netrpeljivosti...Želim da ljudi jedni prema drugima budu ljubazniji i pokazuju više poštovanja", rekla je holivudska legenda. Douglas je svojedobno upozorio na izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika i na govor mržnje prema migrantima.

"To me još uvijek brine. Svijet je u velikom neredu i na nama je da to popravimo, zbog naše djece i unuka. Pucnjave su svakodnevne, od škola do sinagoga. Ljude na ulici se mlati i ubija. Svijet je toliko podijeljen i to mora prestati", istaknuo je slavni glumac.

Upitan je li što preostalo na "listi želja", Kirk Douglas kaže da je manje više ispunio sve svoje snove.

"Imao sam predivan život i imam fantastičnu obitelj. Zahvalan sam na svemu što mi je život pružio", zaključila je holivudska legenda koja ima vrlo zanimljivu ljubavnu priču sa suprugom Anne Buydens koja je opstala desetljećima unatoč činjenici da je bila vrlo burna. (Hina)