Pokojni glumac Kirk Douglas bio je obožavan diljem svijeta, pa i u nekadašnjoj Jugoslaviji, koju je posjetio zbog velikog prijateljstva s Titom. Kirk je posjetio Sarajevo tijekom Olimpijskih igara 1984., a u pamćenju mu je sigurno ostala porcija ćevapa za koju je platio "posebnu" cijenu.

Glumac je bio na večeri u restoranu u kojem su mu naplatili poznati bosanski specijalitet 10 puta više nego inače. Naime, ugostitelji su tada iskorištavali što je u Sarajevu bilo mnoštvo ljudi među kojima je bilo puno turista i holivudska zvijezda.

"Neki sarajevski mangup sjetio se zaj**ati Kirka Douglasa", rekao je jednom glazbenik Goran Bregović u emisiji Robna kuća na RTS-u. Te zgode prisjetio se i Raka Marić, menadžer benda Bijelo dugme.

"Douglas je ušao u restoran Dallas sa svojim prijateljima. Naplatili su mu u to vrijeme nevjerojatnih 100 dolara za to vrijeme za ćevapčiće", ispričao je Marić. Bregović je rekao kako su mislili da su to ovce, pa su se sjetili naplatiti 10 puta više.

"To ti je skandal bio. Kako je mogao skrnaviti gostoprimstvo Sarajlija?" prisjetio se Marić, dok je Bregović dodao da su restoran odmah nakon toga zatvorili. Ispričali su kako su vlasnika restorana ili konobara koji se sjetio prevariti Douglasa "linčovali" u Sarajevu. Naime, nitko nije htio više ići u taj restoran.

Osim što je pojeo najskuplje ćevape u gradu, Kirk je navodno prokockao čak 100.000 dolara u jednoj večeri u sarajevskom kasinu. Posebno je drag bio konobarima kojima je dijelio velikodušne napojnice, a najviše su ga voljeli na Baščaršiji, gdje nije štedio.

"Pričalo se dosta o Kirku Douglasu, ali od sportaša sumnjam da ga je itko vidio", rekao je slovenski slalomaš Bojan Križaj, koji se natjecao na Olimpijskim igrama u Sarajevu.