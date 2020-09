Kingsley Coman napao bivšu partnericu Sephoru Goignan i uskoro ga čeka suđenje.

Nogometaš i igrač njemačkog kluba Bayern Munchen Kingsley Coman i njegova zaručnica Sabrina Davud uživaju u svom odmoru na Sardiniji koju obilaze luksuznom jahtom, i na kojoj izmjenjuju nježnosti i ne odvajaju se jedno od drugog, a sve to ovjekovječuju objektivi brojnih paparazza koji ih prate.

Iako je među njima sve idealno i u sretnoj su vezi već nekoliko godina, to se ne bi moglo reći za Kingsleyjevu bivšu vezu s manekenkom Sephorom Goignan s kojom ima dvije kćeri. Naime, između njih je čak došlo i do fizičkog obračuna nakon što je 21-godišnji nogometaš nasrnuo na Sephoru jer je ona zlorabila njegov profil na Instagramu za vlastitu promidžbu i promidžbu konkurentskih brendova od onih koje on sam reklamira. Sve to ga je koštalo gubitka vrijednih ugovora, a očito i samokontrole koju je izgubio u jednom naletu bijesa.

Nakon napada priveden je na policiju, a on je izrazio žaljenje zbog svojih postupaka. Uskoro ga čeka odlazak pred sud koji mu je već izrekao kaznu od 5 tisuća eura obzirom da je priznao da se osjeća krivim.

Zbog dobivenih ozljeda Sephora je završila na bolovanju od osam dana, a rekla je policiji da joj je bivši dečko učestalo prijetio.

Nogometaš je cijeli taj slučaj odbio komentirati, baš kao i njegov matični klub.