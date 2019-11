Kim Wilde proslavila je 59. rođendan i ne odustaje od bavljenja glazbom.

Britansku pjevačicu Kim Wilde mnogi pamte kao jednu od najvećih zvijezdi pop-glazbe, koju su proslavili hitovi poput onih "Kids In America", "Cambodia" ili "You Keep Me Hangin On". Plavokosa pjevačica ubrzo je stekla status seks-simbola jer su za njom uzdisali muškarci, ali i žene diljem svijeta.

Čini se da je od tih vremena prošla cijela vječnost, pogotovo nakon što je Kim proslavila 59. rođendan. Plava kosa i dalje joj je zaštitini znak, kao i rokerski stil koji sjajno nosi u svojim godinama.

Iako je na vrhuncu karijere doživjela psihički slom pod teretom slave, Kim se nastavila baviti glazbom. Posljednji album "Snapshots" objavila je 2011. godine, a redovito održava i koncerte koje njezini obožavatelji na propuštaju, a snimke i fotografije objavljuje na društvenim mrežama.

Kim se prije nekoliko godina u središtu pozornosti našla nakon što je izjavila da je vidjela svemirce nakon što je preminuo njezin kolega, kralj popa Michael Jackson.

"Bila sam u vrtu s prijateljem i suprugom dan nakon što je umro Michael Jackson i vidjeli smo dva jaka svjetla na nebu. Izgledala su poput mjeseca, ali puno veće. Lebdjela su, a onda su se počela brzo kretati cik-cak i to je potrajalo 20 minuta. I nismo bili jedini koji su to vidjeli, o tome se pisalo i u lokalnim novinama. To mi je promijenilo život, osjetila sam povezanost sa svemirom, to me inspiriralo i donijelo mi nadu. Mislim da je to kao kad netko kaže da je vidio Boga", izjavila je Kim u jednom od intervjua za BBC i dodala kako ju je taj dogođaj inspirirao da se nastavi baviti glazbom.