Reality zvijezda Kim Kardashian vratila se sama kući u Los Angeles nakon putovanja u Wyoming, gdje je bila na ranču svog supruga Kanyea Westa kako bi raspravili situaciju u kojoj su se posljednjih nekoliko dana našli zbog njegovih bizarnih ispada. Daily Mail piše kako se Kim vratila kući kako bi bila s djecom, dok Kanye na farmi završava novi studijski album.

Kim i Kanye našli su se nakon njegovih bizarnih izjava i ponašanja posljednjih dana, koje su navodno posljedica bipolarnog poremećaja slavnog repera. 39-godišnja reality zvijezda plakala je u automobilu tijekom žustre rasprave sa suprugom, a sudeći po tvrdnjama ljudi bliskih paru, Kim je Westu rekla da se ne vraća kući dok se njegovo zdravstveno stanje ne popravi.

"Cijela obitelj Kardashian pokušava zaštititi djecu od glasina koje kruže posljednjih dana. Odlučili su se pred njima praviti da je sve u redu, a nema potrebe da oni vide što se zbiva u javnosti s njihovim roditeljima", ističe izvor blizak paru, koji tvrdi i da je Kim ustrajna jedino u tome da djecu od svega zaštiti koliko može.

Dodaju kako je Kim veoma emotivna u vezi svega, ali je i iscrpljena. "Kanye ju je jako povrijedio. Pokušavala je doći do njega, ali on ju je uporno ignorirao. Sve je to jako loša situacija", zaključuje izvor te dodaje kako je njihov brak na klimavim nogama.

Podsjetimo, Kanye je Kim i čitavu javnost šokirao izjavama kako su razmatrali opciju pobačaja u trudnoći s posljednjim djetetom i optužio ju je za aferu s reperom Meekom Millom. Kim se nakon toga oglasila na društvenim mrežama i obznanila da se njezin suprug bori s bipolarnim poremećajem, priznala da im nije lako te zamolila za razumijevanje i suosjećanje.

Nakon govora kojim je šokirao čitav klan Kardashian, Kanye je danima imao bizarne ispade na Twitteru. Pisao je kako se pokušao razvesti od supruge jer je bio uvjeren da ga je varala. Osim toga, optužio je Kim i njezinu majku Kris Jenner da su ga pokušale odvesti liječnicima i hospitalizirati ga.

Kim i Kanye u braku su od 2014. godine, a zajedno imaju kćeri North (7) i Chicago (2) te sinove Sainta (4) i Psalma (1).