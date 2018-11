Radi se o Kim Kardashian koja je postala slavna nakon što je njezin pornić procurio u javnost.

Kad se o njoj ne piše koliko bi trebalo, Kim se potrudi da ponovno dođe u središte pozornosti.

Naravno, radi se o 38-godišnjoj reality zvijezdi i starleti Kim Kardashian koja je postala slavna nakon što je njezin kućni porno video procurio u javnost, iako se godinama šuška kako ga je lansirala zajedno s poduzetnom majkom Kris Jenner koja je napravila milijunaše od svih članova obitelji.

A Kim se u novoj epizodi obiteljskog reality showa "Keeping Up With The Kardashians" potrudila da ponovno bude glavna tema žutih stranica. To je učinila priznanjem kako je eksperimentirala s drogama u 20-ima te da je bila na ecstasyju dok se udavala prvi put te snimala pornić.

"Probala sam ecstasy jednom i udala sam se. Probala sam ga opet i snimila pornić", rekla je iskreno svojoj mlađahnoj polusestri Kendall Jenner i bivšem dečku sestre Kourtney Kardashian, Scottu Disicku. "Bila sam na drogi tada. Svi to znaju. Moja se čeljust čitavo vrijeme tresla", rekla je iskreno starleta te podijelila mišljenja obožavatelja.

I dok su joj neki poručili kako je hrabra što je nešto takvo javno priznala, drugi smatraju kako je samo još jednom dokazala da je loš uzor ženama diljem svijeta. Podsjetimo, Kim se za glazbenog producenta Damona Thomasa udala 2000. godine, a rastala se 4 godine kasnije. Kako to ide u ovoj slavnoj obitelji, ni ovaj razvod nije bio nimalo lijep.

Naime, Kim je bivšeg supruga optužila za fizičko i psihičko zlostavljanje, a postoje i sudski zapisi koji otkrivaju kako ju je producent često znao udariti šakom u glavu, gurnuti u zid ili vući po sobi, ostavljajući je u modricama. 2007. godine starleta je snimila porno uradak s tadašnjim dečkom, pjevačem Ray J-jem kojem je karijera nakon toga propala, dok je njezina krenula uzlaznom putanjom.

"Bila sam ponižena, no s vremenom sam prihvatila da ta snimka postoji. Potpuno mi je jasno čime sam se predstavila cijelom svijetu. Bio je to vrlo negativan način, zbog čega sam trebala raditi 10 puta jače kako bi ljudi vidjeli pravu mene", izjavila je prije nekoliko godina Kim slavnoj Oprah. Ray J svoju bivšu partnericu još uvijek nije zaboravio, a često se u intervjuima znao osvrnuti na to kako ga je uništila, dok joj je upravo on omogućio lagodni život.

Kako god bilo, za Kim se i dalje zna, a za ovu dvojicu samo kada ih ona spomene...