Kim Kardashian i Kanye West su se dogovorili da će zajedno odgajati djecu, ali reper je unatoč tome otežao njihovu međusobnu komunikaciju.

Kim Kardashian (40) ima problema s komunikacijom s mužem Kaneyom Westom (43) od kojeg se razvodi nakon što je nedavno podnijela zahtjev sudu.

Iako se par složio da će skupa odgajati djecu, kćeri North (7) i Chicago (3) te sinove Sainta (5) i Psalma (1), reper je cijelu situaciju zakomplicirao. Kako tvrdi Page Six, Kim može doći do Kanyea samo preko njegovog osiguranja jer joj je onemogućio druge načine komuniciranja.

Naime, reper je promijenio broj mobitela i ne želi izravan kontakt s Kardashiankom. Usto zahtijeva da Kim ne smije biti u blizini kada on posjećuje njihovu djecu.

West je odlučio izolirati se od reality zvijezde još prije nego je ona podnijela zahtjev za razvod.

"Već je tada promijenio brojeve mobitela i rekao joj: 'Možeš me kontaktirati preko mog osiguranja'. Unatoč tome, ona mu vjeruje dovoljno da ga pusti blizu djece. Kanye ih voli i često ih viđa. Kim napusti kući i on se dođe družiti s djecom. Imaju vojsku dadilja pa je tranzicija laka", ispričao je izvor za Page Six.

Kardashianka je ostala živjeti u Los Angelesu s djecom dok West boravi na svom ranču u Wyomingu. Kad je pokrenut brakorazvodni proces, rečeno je da se par dogovorio oko nekretnina, no onda je procurila informacija da se zahuktala situacija oko njihove goleme vile u kalifornijskom gradu Calabasasu vrijedne 40 milijuna dolara.

Inače, par se vjenčao 2014., a kako su pisali strani mediji, njihovo zajedničko bogatstvo se procjenjuje na četiri milijarde dolara. Kim je navodno planirala razvod od Kanyea još od srpnja prošle godine, kada je slavni reper šokirao svijet izjavama da su razmišljali o tome da Kim pobaci njihovu najstariju kćer North, te da već mjesecima dogovara strategije razvoda sa svojom odvjetnicom.

Mnogi su nagađali kako bi to moglo biti tek krajem godine, jer je trenutačno u pripremi njezin novi reality show te ne želi da razvod zasjeni sve, no čini se kako je ipak požurila s tom odlukom.