Kim Kardashian objavom slika prisjetila se ljetovanja s obitelji na kojem su bili prošlog mjeseca, a pratitelji reality zvijezde se ovog puta nisu fokusirali na njezine obline.

Kim Kardashian podijelila je seksi fotografije s odmora na otočju Turks i Caicos gdje je bila prošlog mjeseca s obitelji, a raspravu u ovom smjeru sigurno nije očekivala.

"Vrati me natrag", napisala je 40-godišnja reality zvijezda uz svoju objavu. Kim se prisjetila lijepo odmora slikama na kojima nosi sićušan bikini koji je naglasio njeno bujno tijelo.

Ipak, komentari na Twitteru su se više usmjerili na njezin ljubavni život i odnos s mužem Kanyeom Westom (43) od kojeg se razvodi za što je podnijela nedavno zahtjev.

"Kojeg od njih želiš da te uzme natrag...Damon Johnson, Ray J, Nick Lachey, Nick Cannon, Reggie Bush, Miles Austin, Kris Humphries, or Kanye West?", "Kim, doslovno možeš uskočiti u privatni avion i otići gdje želiš. Mi te ne vodimo", "Odi natrag Kanyeu Westu", "Kim, život nije savršen, prestani tražiti savršenstvo. Većina nas muškaraca nije ni upola dobra kao Kanye i ne može napraviti ni polovicu stvari koje Kanye može za tebe i svejedno one misle da smo najbolji za njih. Molim te, uživaj u muškarcu kojeg ti je Bog dao. On nije savršen i nitko od nas nije", "Definitivno će te Kanye primiti natrag jer te istinski voli", napisali su pratitelji reality zvijezdi.

Take me back pic.twitter.com/HoPiu5no6D — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 28, 2021

Objava je u sat vremena prikupila više od 600 komentara i oko 15.000 lajkova, a Kim na Twitteru prati blizu 70 milijuna ljudi.

Inače, nedavno je strani mediji pisali da reper ne vjeruje da Kardashianka zaista želi razvod od njega, iako je podnijela zahtjev sudu.

"Poznaje ju i zna da ona to ne želi napraviti. On je dobro unatoč svemu, no zaista ne vjeruje da će Kim okončati njihov brak", ispričao je izvor za Hollywood Life.

"Kanye to vidi kao potez u šahu zbog čega nije regirao niti napravio išta. Čini se da nema u planu uskoro odgovoriti na zahtjev za razvodom. Kimina cijela obitelj je zapanjena radi toga", dodao je izvor.

Inače, kako je nedavno izvijestio Page Six, Kardshianka i West su se dogovorili da će zajedno odgajati kćeri North (7) i Chicago (3) te sinove Sainta (5) i Psalma (1), no reper je sve zakomplicirao.

Kim može doći do Kanyea samo preko njegovog osiguranja jer joj je onemogućio druge načine komuniciranja. Naime, reper je promijenio broj mobitela i ne želi izravan kontakt s Kardashiankom. Usto zahtijeva da Kim ne smije biti u blizini kada on posjećuje njihovu djecu.