Kim Kardashian i Kendall Jenner bile su jedne od prezenterica na 71. dodjeli nagrada Emmy.

Kim Kardashian i njezina polusestra Kendall Jenner sinoć se nisu tako dobro provele.

U Los Angelesu je prošle nedjelje održana 71. dodjela prestižne televizijske nagrade Emmy, a crveni tepih preplavila su brojna poznata imena iz svijeta bogatih i slavnih.

Najviše pažnje, kao uvijek, privukle su pripadnice ljepšeg spola i njihove toalete, a među najistaknutijima svakako su bila Kim Kardashian i njezin polusestra Kendall Jenner.

One su imale čast biti i prezenterice za najbolji reality show 2019. godine, a njihov je kratki govor nasmijao okupljenu publiku, i to gromoglasno.

"Naša obitelj iz prve ruke najbolje zna da uvjerljiv televizijski sadržaj dolazi od stvarnih ljudi koji se pred kamerama ponašaju jednako kao i u stvarnosti", započela je Kim, na što se Kendall nadovezala: "Pričaju svoje priče bez ikakvih filtera i scenarija", ispalila je, a onda je krenuo smijeh iz publike.

The audience laughing at Kim Kardashian talking about real people is a mood #Emmys pic.twitter.com/sRhjYvlmkl — Weslee 🦄 (@WSpark98NZ) September 23, 2019

Naime, dobro je poznato kako je njihov obiteljski show "Keeping Up With The Kardashians" prepun unaprijed osmišljenih scenarija, odnosno obiteljskih i ljubavnih drama, jer bez toga nikada ne bi bio jedan od najpopularnijih, i to već dugi niz godina.

Sudeći po izrazima njihovih lica, sestre nisu bile nimalo oduševljene reakcijom okupljenih, no ipak su stoički podnijele još jedno javno sramoćenje. No kada si jedno od najpoznatijih svjetskih lica, moraš biti spreman na sve, a čini se da ove reality dame to itekako dobro znaju, s obzirom na suzdržavanje.

Na kraju krajeva, smijeh publike nije ništa u usporedbi s milijunima na njihovim bankovnim računima...