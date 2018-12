Kim Kardashian i Kanye West već se neko vrijeme nisu pojavili zajedno na nekom službenom događanju, ali zato su u nedjelju sve nadoknadili.

Slavni bračni par u nedjelju se u New Yorku zabavljao na reviji branda Versace.

Radi se o Kim Kardashian i njezinom suprugu, reperu Kanyeu Westu koji se već neko vrijeme nisu pojavili zajedno na nekom službenom događanju.

No nedjeljna revija bila je iznimka, a ponovno su učinili sve kako bi se o njima pisalo u svjetskim medijima. I da je 38-godišnja Kim bila sama, svakako bi pisali o njoj zbog izazovne haljine u koju je uskočila i u kojoj je otkrila noge i raskošni dekolte.

No u kombinaciji s Kanyeom i njegovim ponašanjem, naslovnice su bile zagarantirane. Naime, reper je pozirao sa suprugom u raznim pozama pa je tako u jednom trenutku čučnuo, a u drugom isplazio jezik i pokazao srednji prst okupljenim fotografijama što je izgledalo vrlo djetinjasto.

Tako su korisnici interneta zaključili kako sramoti i sebe i suprugu ponašanjem neodgojenog klinca, dok je Kim i dalje profesionalno pozirala pokazujući svu svoju tjelesnu raskoš.

A ako se pitate zašto njezin suprug uvijek pozira iza nje, to je otkriveno u travnju ove godine. "To ne samo da govori o načinu na koji su njih dvoje povezani, već i o njihovoj osobnosti. Na prvu biste pomislili da bi jedan od najmoćnijih parova na svijetu izabrao podijeliti svjetla reflektora i stajati jedno uz drugo, ali ne, u ovom slučaju to nije tako. Kanye se postavlja Kim kao štit jer ne želi Kim ukrasti pozornost. Njemu je i cilj da Kim dospije u centar pažnje", objasnio je za Independent Darren Stanton, stručnjak za govor tijela.

Iako se na prvi pogled može dobiti dojam da je Kanye sramežljiv, on zapravo na taj način samo iskazuje povjerenje prema Kim koja je i ovako i onako ona koja više voli kamere od njega što je na fotografijama i vidljivo. Također, prema Kanyeovom stavu zaključuje se da glazbenik nema problema s egom te da mu to niti najmanje ne smeta.

Zanimljivo, reper je na glasu kao vrlo umišljen i egocentričan tip, no čini se kako to nije slučaj kada je u pitanju njegova zanosna supruga.