Kim Kardashian West ozbiljno je shvatila svoj pravnički poziv pa je u Bijeloj kući govorila o društveno osjetljivoj temi.

Reality zvijezda najpoznatija po kratkim brakovima, seks uratku i razgolićenim selfijima, Kim Kardashian West – zaokreće karijeru.

Poznata starleta pojavila se na eventu u Bijeloj kući na kojem je održala govor o važnosti integracije zatvorskih zatvorenika u društvo. Istakla je važnost zapošljavanja bivših zatvorenika te osiguravanja socijalne sigurnosti za njih. Kim se već duže vrijeme zalaže za reformu kaznenog sustava, a cijeli je događaj uživo prenosila svojim obožavateljima na Twitteru i Instagramu.

Zbog svojih aktivističkih napora Kim se našla bok uz bok predsjedniku Donaldu Trumpu te je u društvu najviše američke političke elite iznijela svoje stavove o tome kako bi kazneni sustav u SAD-u trebao funkcionirati.

Kim su kao počasnu gošću posjeli između Ivanke Trump i njezina supruga Jareda Kushnera, a ona se u svom obraćanju nije libila istaknuti koliko je ponosna što se nalazi u Bijeloj kući i progovara o stvarima koje su joj bitne. Čak je i Donald Trump u svom govoru za otvorenje događaj posebno istaknuo činjenicu da baš Kim sjedi u prvim redovima.

Thank you @IvankaTrump for helping me to start this amazing journey of fighting for people who truly deserve a second chance! https://t.co/wdltrPtrFo