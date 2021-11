Kim Kardashain snimljena je kako se drži za ruke s Peteom Davidsonom čime su potvrdili glasine o njihovoj ljubavnoj vezi.

Kim Kardashian (41) nakon razvoda od glazbenika Kanyea Westa (44) ponovno ljubi, a njezin novi dečko je 13 godina mlađi komičar Pete Davidson.

Nakon što se tjednima šuškalo da su par, paparazzi su ih uhvatili kako se drže za ruke, a na fotografijama koje je objavio Daily Mail oboje su nasmijani od uha do uha.

Par je snimljen u blizini vile Kimine mame Kris u Kaliforniji, u kojoj su skupa odsjeli, čime su dali naslutiti i da među njima postoji nešto ozbiljnije od površne romanse.

Pete je inače prvi muškarac s kojim je im povezana nakon razvoda od Kanyea s kojim ima četvero djece i koji je u međuvremenu i službeno promijenio svoje ime u Ye. On je, s druge strane, navodno već imao kratku romansu s manekenkom Irinom Shayk, a sve su glasnija šuškanja o njegovoj vezi s 22 godine mlađom instagramskom senzacijom Vinetrijom.

Inače, novi dečki Kim Kardashian, Pete, je poznat kao veliki zavodnik i ima pozamašan broj slavnih bivših. Donedavno je bio u vezi sa zvijezdom "Bridgertona" Phoebe Dyenvor, no par je prekinuo jer se nisu mogli često viđati zbog svojih pretrpanih rasporeda.

Prije Phoebe bio je zaručen s pjevačicom Arianom Grande, a kleknuo je nakon samo tjedan dana veze. Zaruke su prekinuli u listopadu 2018. nakon nekoliko mjeseci jer su se stvari za Arianu navodno prebrzo odvijale. Ubrzo nakon prekida zabrinuo je javnost svojom porukom na Instagramu. "Ne želim više biti na ovom planetu. Trudim se dati sve od sebe da ostanem, ali zapravo ne znam koliko ću još dugo izdržati. Sve što sam oduvijek pokušavao jest pomoći ljudima. Zapamtite da sam vam to rekao", napisao je Pete, zbog čega se u sve uključila i policija.

No Davidson je teško podnosio prekid i kasnije je obrisao svoju objavu. Ariana mu je posvetila pjesmu "Thank U, Next" i u njoj se nalazi stih: "Čak smo se zamalo vjenčali, i za Petea jako sam zahvalna."

Ljubio je neko vrijeme i 20 godina stariju glumicu Kate Beckinsale, nakon koje je sreću nakratko pronašao s mladom zvijezdom Kaijom Gerber, inače kćeri manekenke Cindy Crawford. U njegovu zagrljaju bila je i glumica Margaret Qualley, a sve djevojke redom je brzo izmjenjivao.

S Kim je prije mjesec dana gostovao u showu "Saturday Night Live" te su se poljubili, a nije trebalo dugo da svi krenu šuškati kako su baš oni novi par na sceni, što se sada pokazalo i točnim.

