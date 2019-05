Khloe Kardashian sa sestrom Kim snimala je nove epizode obiteljskog reality showa.

Gdje god se pojave, ove dame ne mogu proći neprimijećeno.

Radi se o planetarno popularnim sestrama Kardashian, Kim i Khloe, koje su prošlog petka viđene u sunčanom Malibuu tijekom snimanja novih epizoda reality showa "Keeping Up With The Kardashians".

Ovoga puta, više pažnje privukla je 34-godišnja Khloe u dugoj haljini boje kože koja je istaknula njezine obline i XXL stražnjicu za koju je vrlo vjerojatno da ju je radila kod plastičnog kirurga, a ne u teretani, kao i ostale njezine sestre koje to također nikada nisu priznale.

Khloe se itekako promijenila od reality početaka svoje obitelji, no u posljednje vrijeme je pod stalnim napadima obožavatelja koji joj jasno poručuju kako je pretjerala s plastičnim operacijama na licu koje je dosita postalo deformiramo, u što smo se mogli uvjeriti prošlog petka.

Naime, njezin nos izgleda drugačije nego inače, a i usne su joj sve veće, zbog čega Khloe više ne liči na sebe, a da stvar bude gora, dotična se još i poprilično fotošopira na fotografijama na društvenim mrežama, pa možete zamisliti kakav je rezultat.

Dio obožavatelja počeo ju je uspoređivati s mamom Kris Jenner koja izgleda doista fantastično sa 63 godine, iako je i kod nje potpuno jasno da nije sve majka priroda. Tko zna, možda cure dijele istog plastičnog kirurga.

A čini se kako je starleta zadovoljna svojim izgledom.