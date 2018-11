Nitko više ne zna jesu li Khloe Kardashian i Tristan Thompson zajedno ili ne.

Početkom travnja NBA košarkaš Tristan Thomspon snimljen je kako vara trudnu djevojku Khloe Kardashian.

Iako to nije bilo prvi put da je to napravio, ovoga puta čitava se javnost digla na noge zbog činjenice da je Khloe trebala roditi njihovo prvo dijete za nekoliko dana. Umjesto da bude uz nju, 7 godina mlađi košarkaš zabavljao se s nepoznatom djevojkom u jednom noćnom klubu, a zatim ju je poveo u svoj hotel. Ona ga je napustila u ranim jutarnjim satima pokušavajući se sakriti od paparazza, no već je bilo kasno.

Nekoliko dana nakon toga Khloe je rodila kćerkicu True, a njezino rođenje ostalo je u sjeni preljubničkog skandala. Ipak, Khloe je ostala uz svog nevjernog dečka, što njezini obožavatelji nisu dočekali s oduševljenjem poručivši joj kako mu dopušta da od nje radi budalu.

Zanimljivo, Thompson je s bivšom djevojkom Jordan Prince prekinuo dok je bila trudna. Njihov sin Prince rodio se u prosincu 2016. godine, a navodno je Tristan već tada bio u tajnoj vezi s Khloe.

U posljednje vrijeme, reality zvijezda vrijeme provodi sama s kćerkicom, no na društvenim mrežama je nedavno otkrila kako je "zahvalna" na Tristanu. Iako nitko ne može sa sigurnošću tvrditi je li par doista prekinuo, čini se kako je starleta zbog kćerkice spremna negativnost ostaviti sa strane, jer se šuška kako će Dan zahvalnosti provesti u krugu obitelji pa i s Tristanom, što su otkrile dekoracije koje je objavila na Instagram pričama.

Njezina sestra Kim nedavno je javno prozvala košarkaša da mu je žao što je varao njezinu sestru samo kako bi ga javnost manje mrzila, no on se nije oglasio kao svaki put dosad.

Khloeini obožavatelji podržavaju njezinu pozitivnost zbog kćerkice, no smatraju kako i dalje nastoji na sve načine sačuvati nekoga tko ju nimalo ne poštuje.