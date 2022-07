Nakon vijesti kako ponovno čeka dijete s omraženim partnerom Tristanom Thompsonom, Khloe Kardashian našla se na meti kritika i postala predmet ismijavanja na društvenim mrežama.

Javnost je šokirala novost iz obitelji Kardashian koja je došla od članice klana Khloe Kardashian.

Naime, u službenom priopćenju za Daily Mail Khloe je priznala kako očekuje drugo dijete s Tristanom Thompsonom, a koje će na svijet donijeti surogat-majka. Na svijet bi trebalo stići uskoro, a nakon ove vijesti, Khloe je postala predmet ismijavanja.

Društvenim mrežama i internetom počele su kružiti šale i uvrede na račun ove omražene Kardashianke jer se nikako ne može naučiti pameti te se uporno vraća partneru koji ju je nebrojeno puta prevario tijekom njihove veze i trudnoće s prvom kćeri True.

Drama koja je obilježila ovaj par je prevara Tristana s Jordyn Woods, bivšom najboljom prijateljicom Khloeine sestre Kylie Jenner, a internetski trolovi odmah su počeli pisati da Jordyn uživa u ovoj drami.

Dok su neki fanovi Khloe pokušali braniti svoju miljenicu, drugi su na te komentare brutalno oštro odgovarali.

''Nemojte je ismijavati, može se dogoditi svakome…'', napisao je fan na što je drugi korisnik odgovorio: ''Ne, mi nikad nećemo biti toliki idioti!''

''Gdje je njoj mozak?'', ''Kakav nedostatak samopoštovanja…'', ''Haha! Pitam se zovu li trudnu djevojku surogat-majkom da se prikrije rezultat još jedne Tristanove prevare!'' neki su od komentara.

Is the lady really a surrogate or another one night stand they’re calling a surrogate to protect Tristan? pic.twitter.com/6ZRlR49C54