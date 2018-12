Kevin Spacey objavio je bizarnu snimku.

Američki glumac Kevin Spacey u ponedjeljak je optužen da je neprilično dodirivao osamnaestogodišnjaka 2016. godine.

Optužba za neprilično dodirivanje i nasrtanje odnosi se na srpanj 2016. kad se to navodno dogodilo u restoranu na otoku Nantucket, rekao je okružni tužitelj Michael O'Keefe.

Spacey će se pojaviti na sudu na otoku 7. siječnja. Na novinskoj konferenciji u studenom 2017. bivša voditeljica vijesti Heather Unruh optužila je Spaceya za seksualno napastvovanje njezina 18-godišnjeg sina u restoranu u Nantucketu 2016. nakon što mu je kupio alkoholno piće unatoč tome što je bio ispod dobi od 21 godinu koja je legalna dob za konzumiranje alkohola.

Spacey je u ponedjeljak postavio neobičan video na YouTube pod nazivom "Let Me Be Frank" u kojemu govori koristeći se glasom svojeg lika Francka Underwooda iz televizijske serije "Kuća karata" i očito se bavi optužbama. Na snimci se obraća javnosti govoreći "Znam što želite. Želite me natrag, zar ne?'', te objašnjava kako će uskoro biti razotkrivena i cijela istina.

"Naravno da neću platiti cijenu za stvari koje nisam napravio", rekao je 59-godišnji glumac stojeći u kuhinji odjeven u pregaču s božićnim motivom.

"Ne biste povjerovali u najgore bez dokaza, zar ne?", zapitao je i dodao: "Ne biste požurili s osudama dok ne čujete činjenice".

Oskarovac je više puta bio optužen za seksualno uznemiravanje. Među onima koji u ga optužili je i američki glumac Anthony Rapp, koji je imao 14 godina kad ga je Spacey navodno seksualno napao, za što se naknadno Spacey ispričao kad je skandal izbio.

Kevin Spacey jedna je od prvih zvijezda koje su se suočile s optužbama za seksualno uznemiravanje nakon što je producent Harvey Weinstein optužen za širon raspon seksualnog napastvovanja, uključujući silovanje. (Hina)