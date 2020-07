Kevina Spaceyja je optužilo 13 muškaraca i žena za seksualno zlostavljanje, a Jamesa Franca dvije polaznice njegove glumačke škole.

Kevin Spacey (60) i James Franco (42) nekad su bili uspješni holivudski glumci, no nestali su iz filmske industrije onog trenutka kad su se pojavila optužbe za seksualno zlostavljanje protiv njih.

Oskarovac Kevin i njegov mlađi kolega James klone se javnosti zadnje dvije godine. Spaceyja su iz izbacili iz Netlifxove hit serije "Kuća od karata" čim su se pojavile optužbe protiv njega. Naime, osam zaposlenika te serije je tvrdilo da se nedolično ponašao prema njima, a šutjeli su sve dok ih nije ohrabrila izjava Anthonyja Rappa (48). On je rekao da ga je glumac pokušao "obljubiti" i nakon toga je Kevin dobio otkaz.

Dvostruki oskarovac je izbačen i iz filma "Sav novac svijeta" i zamijenio ga je Christopher Plummer. Spaceyja je dosad 13 muškaraca i žena optužilo za seksualno zlostavljanje, a njegove kolege ističu da vjerojatno više nikada neće snimiti nijedan film.

Glumac se dugo nije pojavljivao u javnosti, a u travnju je iznenadio nastupom u epizodi podcasta Bits & Pretzels. Tada je izjednačio propast svoje karijere zbog seksualnih zlostavljanja i situaciju ljudi diljem svijeta koji zbog koronavirusa gube poslove. Spacey je istaknuo da zna kako je to naći se u okolnostima za koje se nisi pripremio i nisi ih očekivao. Njegova izjava je naišla na zgražavanje javnost, a ljudi su ga izvrijeđali na društvenim mrežama.

Ni Franco se vjerojatno neće oporaviti od ovih optužbi, no za razliku od Kevina koji iza sebe ima dugu filmsku karijeru, on je tek bio na usponu slave. On je u siječnju 2018. osvojio nagradu Zlatni globus za najboljeg glumca u komediji za film "Disaster Artist", ali taj uspjeh je bio u sjeni skandala i javnost je komentirala kako je gnjusno da je dobio takvo priznanje.

Sarah Tither-Kaplan i Toni Gaal su otkrile javnosti da ih je glumac seksualno iskoristio u svojoj glumačkoj školi "Playhouse West Studio 4" koju je otvorio 2014. i zatvorio tri godine kasnije.

Tither-Kaplan je ispričala američkim medijima da je James udaljio zaštitare dok su snimali scene oralnog seksa u filmu "The Long Home" 2015. "Razmišljala sam o tome da mu ne smijem reći ne. Osjećala sam se iskorištenom, on je iskoristio svoju moć", rekla je Sarah.

Franco je u ožujku ove godine progovorio o optužbama i istaknuo da bi obje žene koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje trebale biti zahvalne jer su radile s profesionalcima u njegovoj školi u kojoj je i on predavao. Istaknuo je da su svi studenti bili svjesni golišavih scena i da nije iskorištavao svoju moć i utjecaj.

"Maliciozne optužbe koje su iznijele postale su hrana tablodima, no usto su lažne i nemaju pravnog temelja. Podnijete su da bi im donijele što više mogućeg publiciteta. Ova tužba je travestija i kulminacija kampanje koja je uništila teško zarađenu i izgrađenu reputaciju poštenog čovjeka", naveo je James u priopćenju.

Franco sudski rješava optužbe, a dotle se kloni filmske industrije i javnih nastupa. Žene iz pokreta #MeToo koji je razotkrio mnoge slavne seksualne predatore ističu da glumac više ne smije biti dio javnosti i treba mu zabraniti pristup snimanju filmova.

James je u vezi s 15 godina mlađom kolegicom Isabel Pakzad o kojoj je rijetko govorio. Par se zaljubio krajem 2017.

Inače, razotkrivanje šokantnih seksualnih zlostavljanja počelo je s producentom Harveyem Weinsteinom, kojeg je optužilo više od 100 žena. Psiholozi ističu da su žrtve tek sada istupile jer su osjetile podršku okoline.