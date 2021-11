Kesha ovih dana uživa na Havajima, a jednoj od skrivenih plaža uhvatili su je i tamošnji paparazzi.

Popularna pjevačica Kesha uživa u zabavnom odmoru na prekrasnim Havajima u društvu prijateljica, a objektivi paparazza uhvatili su ju na jednoj od skrivenih plaža.

34-glazbenica pokazala je sve svoje atribute u crnom dekoltiranom badiću, a do izražaja su došle i brojne tetovaže kojima je ukrasila ruke. U jednom trenutku odlučila se zabavati ronjenjem, ali dogodila joj se neočekivana situacija kada joj je badić skliznuo i kada je umalo pokazala i više nego je htjela.

Kesha se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti, no na glazbenu se scen probila već kao 18-godišnjakinja kada je potpisala svoj prvi diskografski ugovor, no iza svjetla reflektora nije sve bilo tako bajno.

Pjevačica je svojedobno otkrila kroz kakav je pakao prošla i šokirala javnost optuživši svog mentora i producenta Dr. Lukea iz diskografske kuće Sony, za dugogodišnje emocionalno i seksualno zlostavljanje.

Izjavila je da ju je prvi put silovao kada je imala 18 godina, a Dr. Luke, koji je bio zaslužan za Keshin glazbeni uspjeh, sve je optužbe negirao. Tvrdila je i da je silovao i njezinu kolegicu Katy Perry u čijem se spotu za pjesmu "I Kissed a Girl" pojavila 2008. godine

Katy nije htjela komentirati te navode, no prestala je surađivati s glazbenim producentom što je javnost protumačila potvrdom šokantnih optužbi. Kesha je s mentorom na sudu završila 2014. godine, no sve je završilo neočekivano kada je on tužio nju zbog novčanog gubitka od otkazivanja snimanja trećeg albuma i koncerata.