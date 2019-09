Kendall Jenner ovih je dana odlučila postati plavuša.

Dok je obitelj jedne od najplaćenijih manekenki na svijetu Kendall Jenner, poznata po čestim promjenama imidža koje uključuju promjene boja kose i frizura, ona se nije odlučila na takav korak, barem sve dosad.

Naime, prilikom prvom izlaska na modnu pistu, u sklopu Tjedna mode u New Yorku, 23-godišnja Kendall ostavila je sve prisutne u šoku kada su je ugledali s platinasto plavom kosom, a ne njezinom prirodnom smeđom bojom.

I dok sestre klana Kardashian-Jenner često mijenjaju frizure, i to uglavnom zahvaljujući perikama u raznim nijansama i dužinama, čini se kako je Kendall svoju kosu zaista posvijetlila plavim pramenovima, čime se pohvalila i na društvenim mrežama.

Kendall ima poprilično popunjen raspored ovih dana. Osim modnih revija, pojavila se na proslavi 30. godišnjice modne kuće DKNY, a neke je revije pratila iz prvih redova kao gošća, a ne manekenka.

"Mnogo je opuštenije biti gost revije nego je nositi. Ali neću lagati, osjetila sam da mi nedostaje. Gledala sam djevojke i pomislila 'kvragu, i ja bih sada htjela biti na pisti'", izjavila je za Vogue.

Krajem 2017. godine Kendall je s trona najplaćenije manekenke na svijetu izbacila Gisele Bündchen i ponosno prisvojila prestižni status, što nikome nije pošlo za rukom čak punih 15 godina. No već godinu dana kasnije počela se polako povlačiti iz svijeta modelinga i sudjelovati samo u nekoliko revija godišnje, koje sama odabire.

Blizak izvor izjavio je za magazin People kako je Kendall potreban mali odmor nakon što joj je 2017. godina bila cijela ispunjena revijama, uz to je snimala epizode reality showa "Keeping Up with the Kardashians" i to je sve postalo previše za nju. Navodno se usred cijele situacije počela boriti s anksioznošću i napadima panike pa je ipak odlučila stati na kočnicu i usporiti na vrijeme.