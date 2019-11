Kendall i Kylie Jenner izviždane su na utakmici kada su se njihova lica pokazala na jumbo ekranu.

Iako imaju milijune obožavatelja, nije tajna kako su sestre Kardashian i Jenner omražene kod djela publike.

Kim, Kourtney, Khloe, Kendall i Kylie više su puta javno ismijane i izviždane na određenim događanjima, a posljednji se put to dogodilo krajem rujna na 71. dodjeli prestižne televizijske nagrade Emmy.

Naime, tada su na pozornicu izašle Kim i Kendall koje su imale čast biti prezenterice za najbolji reality show 2019. godine, a njihov je kratki govor gromoglasno nasmijao publiku, no ne na pozitivan način.

The audience laughing at Kim Kardashian talking about real people is a mood #Emmys pic.twitter.com/sRhjYvlmkl — Weslee (@WSpark98NZ) September 23, 2019

"Naša obitelj iz prve ruke najbolje zna da uvjerljiv televizijski sadržaj dolazi od stvarnih ljudi koji se pred kamerama ponašaju jednako kao i u stvarnosti", započela je Kim, na što se Kendall nadovezala: "Pričaju svoje priče bez ikakvih filtera i scenarija", ispalila je, a onda je krenuo smijeh iz publike.

Naime, dobro je poznato kako je njihov obiteljski show "Keeping Up With The Kardashians" prepun unaprijed osmišljenih scenarija, odnosno obiteljskih i ljubavnih drama, jer bez toga nikada ne bi bio jedan od najpopularnijih, i to već dugi niz godina. Djevojke nisu bile nimalo oduševljene reakcijom publike, no i to se ubrzo zaboravilo.

Ovoga puta, predmet ismijavanja bila je u prvom redu Kendall, ali i njezina sestra Kylie koje su se pojavile na utakmici Los Angeles Ramsa i Baltimore Ravensa. Kada ih je ulovila kamera te su se njihova lica pojavila na ekranu, publika je počela glasno zviždati i negodovati što su tamo.

Ipak, Kendall se nije dala smesti, pa je s velikim osmijehom na licu samo kratko poslala nekoliko poljubaca. Nekad je to i najbolje što možeš s hejterima kojih će uvijek biti.