Uskoro bivši svekar je tužio Kelly Clarkson tvrdeći da nije isplatila više od 1.4 milijuna dolara naknada.

Kelly Clarkson (38) u isto se vrijeme suočava s razvodom od muža Brandona Blackstocka (43) i tužbom koju je njegov otac Narvel (64) podigao protiv nje, piše magazin People.

Naime, njezin uskoro bivši svekar i njegova menadžerska tvrtka Starstruck Management Group tužili su ju u rujnu i traže više od 1.4 milijuna dolara naknada za koje tvrde da im nije isplatila. Kako piše People, Kelly im je uzvratila i 20. listopada podnijela protutužbu u kojoj tvrdi da joj je kompanija svašta obećavala i radila za nju bez potrebnih dozvola. Zbog toga glazbenica traži da se svi njihovi dogovori, ukljujući one verbalne, u kojima se složila platiti im 15 posto od zarade proglase nevažećima i neizvršivima.

Clarkson je istaknula da su njen muž Brandon i njegov otac Narvel radili u tvrtki bez potrebne licence agenta za talente. Smatra i da ima pravo na povrat novca koji im je uplatila upravo zbog toga nedostatka, a riječ je o više od 1.9 milijuna dolara.

Kako pišu strani mediji, čini se da će ova sudska parnica utjecati i na razvod Kelly od Brandona za koji se saznalo u lipnju ove godine. Supružnici imaju kćer River Rose (6) i sina Remingtona Alexandra (4), a pjevačica je tražila zajedničko skrbništvo kada je podnijela zahtjev za rastavom.

Clarkson je nedavno otvorila dušu o teškom razdoblju u emisiji voditelja Willieja Geista "Sunday Today".

"Mislim, to nije tajna. Moj život je pomalo poput kontejnera. Bilo je teško posljednjih nekoliko mjeseci. Pričala sam s prijateljima koji su prošli kroz razvod i ne znam kako neki ljudi prolaze kroz to bez nekog ispušnog ventila jer je to najgora stvar za sve uključene", rekla je Clarkson kojoj je sedma godina braka, uz koju je povezano praznovjerje, bila kobna.

Pjevačicu su ranije napadali i zbog viška kilograma, a ona se naučila nositi s takvim kritikama. "Kad sam bila zaista mršava, bila sam nesretna, iznutra i izvana, četiri godine svog života. No, nikog nije bilo briga jer sam estetski izgledala dobro", rekla je Clarkson koja ističe da za vitku figuru treba puno odricati i naporno raditi.