Kelly Brooke odlučila je tijekom šetnje s ljubimcem navratiti do najdraže joj palačinkarnice.

Britanska starleta i glumačka zvijezda, poznata i po bujnim oblinama, Kelly Brook snimljena je u ležernoj šetnji sa svojim ljubimcem, a čini se kako nije odoljela omiljenoj delikatesi iz palačinkarnice La Creperie de Hampstead.

40-godišnja Kelly odlučila je ne privlačiti pozornost prolaznika odjevena u crnu boju od glave do pete, ali paparazzima ipak nije uspjela promaknuti. Nedavno je u iskrenom intervjuu odlučila priznati da je osjetila okrutnost trolova s interneta koji su zaključili da više ne izgleda seksi i ne mogu prihvatiti da više ne njeguje stil pin-up djevojke kao što je to radila u svojim 20-im godinama.

"Oni me u 40-im godinama vide kao debelu djevojku i ne prihvaćaju me kao takvu. Smiješno mi je. Ljudi odrastaju, postaju veći, mijenjaju se, to se događa stalno", izjavila je.

Priznala je i da je nakupila nekoliko kilograma viša tijekom karantene zbog grickalica i nezdrave hrane ali da želi ipak zadržati svoju stalnu težinu, ali nekad si voli priuštiti omiljene slastice. Iako je dobila nevjerojatno lijepe poruke podrška brojnih žena, Kelly je priznala da je većina njezinih muških obožavatelja ipak više kritična prema njezinu izgledu.

Starleta je trenutno u vezi s francuskim 33-godišnjim modelom i glumcem Jeremyjem Parisijem s kojim živi u svom luksuznom stanu u Londonu.