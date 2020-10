Za britanskom starletom Kelly Brook svi su se okretali dok se u Londonu prošetala u košulji ispod koje očito nije nosila grudnjak.

Britanska starleta i radijska te televizijska zvijezda Kelly Brook oduzima dah svojom bujnom figurom, a paparazzi je vjerno prate na svakom koraku.

Uhvatili su je tako i na putu za posao u Londonu, a poglede je privlačila jesenskim stajlingom. Nasmiješena kao i uvijek, Kelly je prošetala u suknji s leopard-uzorkom i smeđoj košulji ispod koje očito nije nosila grudnjak te su joj se jasno nazirale bradavice.

Brook se nedavno obračunala i s hejterima koji su je prozvali da živi na staroj slavi te su joj poručili da niti malo nije seksi, no ona je svima spremno odgovorila. Istaknula je kako ljudi očito ne mogu prihvatiti da više nema 20 godina te nije pin-up djevojka kakvom ju pamte, no nije se obazirala na zle jezike. 40-godišnja Kelly priznala je kako je nabacila koji kilogram tijekom karantene, no dodala je da se sjajno osjeća u svom tijelu.

Starleta je u vezi s francuskim modelom i glumcem Jeremyjem Parisijem (33), s kojim živi u svom luksuznom stanu u Londonu.