Kelly Bensimon snimljena je u New Yorku u trenutku kada joj je vjetar podigao suknju.

Bivša manekenka i zvijezda realityja Kelly Bensimon (52) nikada se nije sramila pokazati rezultate svojih napornih treninga.

Na Instagramu najčešće objavljuje fotke na kojima pozira u oskudnim badićima, no čak i kada se poželi pokriti, to joj ne ide od ruke.

Kelly su paparazzi ovog tjedna ulovili u nezgodnom trenutku tijekom šetnje New Yorkom. Iako je nosila suknju ispod koljena, vjetar ju je podigao i otkrio njezine vitke noge, a prizor nije prošao neopaženo.

Suknju je jedva pridržala jednom rukom, jer je u drugoj nosila kavu, kako bi spriječila pokazati i puno više no što je planirala, a sve je pretrpjela i s osmjehom na licu, a fotke su mnoge podsjetile na legendaran trenutak Marilyn Monroe.

Bensimon se jednom prilikom na svojem Instagramu pohvalila kako njezina svakodnevna rutina uključuje trčanje od 20 minuta, 30 čučnjeva, 50 trbušnjaka i 10 iskoraka, što se na njoj itekako vidi.

Ranije ovog mjeseca, Kelly je snimljena dok je kako na ulici izmjenjuje strastvene poljupce s 42-godišnjim Nickom Stefanovim s kojim je u dugogodišnjoj turbulentnoj vezi, a fotke je objavio Page Six. Par je prekidao i mirio se nebrojeno puta, a 2009. godine Benson je uhićena nakon što ga je navodno udarila.

Kelly, koja danas radi kao agentica za nekretnine, proslavila se sudjelovanjem u reality showu "Real Housewife Of New York", no iako više nije dio njega, i dalje ima gomilu obožavatelja koji s pozornošću prate svaki njezin korak.