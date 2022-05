Kelly Bensimon pokazala je utrenirano tijelo na plaži u Miamiju, a protiv objektiva paparazza kojih su je tamo dočekali nije imala baš ništa protiv.

Bivša američka manekenka i reality zvijezda Kelly Bensimon pokazala je zavidnu liniju u bikiniju dok je uživala uz ocean na jednoj od plaža Miamiju, a zbog prizora koje su snimili paparazzi mnogi se pitaju kako je moguće da ima 54 godine.

Zvijezda showa "The Real Housewives Of New York City" izložila je pogledima svoje trbušne mišiće i dekolte u oskudnom SKIMS bikiniju iz linije kupaćih kostima Kim Kardashian. Poznata po strastvenoj ljubavi prema fitnesu i vježbanju, Kelly se šepurila svojim impresivnim tijelom i dugim nogama, a nije imala ništa protiv da ju paparazzi snimaju pa im je i pozirala s osmijehom na licu.

Vježbanje je Kelly s vremenom postalo prioritet u životu, a na Instagramu je priznala kako njezina svakodnevna rutina uključuje trčanje od 20 minuta, 30 čučnjeva, 50 trbušnjaka i 10 iskoraka. Na društvenim mrežama redovito dijeli i fotke u bikinijima koje su joj s vremenom postale zaštitni znak, a na liniji joj mogu pozavidjeti i upola mlađe djevojke.

Kelly, koja danas radi kao agentica za nekretnine, proslavila se sudjelovanjem u reality showu " The Real Housewives Of New York", no iako više nije dio njega, i dalje ima gomilu obožavatelja koji s pozornošću prate svaki njezin korak.

