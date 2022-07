Keanu Reeves razveselio je mladog obožavatelja na aerodromu u New Yorku i još jednom pokazao koliko veliko srce ima.

Holivudski miljenik Keanu Reeves nosi titulu najljubaznijeg i najpristojnijeg glumca, a njegove su ljubazne geste tijekom godina mnogi dobro zapamtili.

A ovih dana svi pričaju o novom potezu 57-godišnjeg Keanua i to prilikom susreta s mladim obožavateljem koji ga je primijetio kako silazi s leta u New Yorku. Slatki susret primijetio je i zablilježio producent Andrew Kimmel koji je podijelio fotografije i njihov razgovor na svom Twitteru.

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C