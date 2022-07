Keanu Reeves i Alexandra Grant snimljeni su nakon dugo vremena u romantičnom izlasku u New Yorku, a čini se da im ni objektivi kamera nisu zasmetali.

Holivudski glumac Keanu Reeves i njegova djevojka Alexandra Grant snimljeni su u rijetkom zajedničkom izlasku u New Yorku, i to nakon što je on doputovao iz Londona u kojem snima jedan dokumentarni film.

57-godišnja zvijezda Matrixa i 49-godišnja Alexandra šetali su ulicama držeći se za ruke, a na kraju su završili na romantičnoj večeri u jednom od tamošnjih restorana.

Keanu se dotjerao za izlazak, noseći tamnoplavo odijelo preko crne majice kratkih rukava, zajedno s parom smeđih čizama, a Alexandra je pažnju plijenila u ružičastim hlačama i crnoj majici bez rukava. Par je primijetio paparazze koji su ih pratili u stopu, no čini se da im to nije nimalo zasmetalo, čak su im se i nasmiješili.

Keanu i Alexandra godinama su bili dobri prijatelji i suradnici prije nego što su se upustili u ljubavnu vezu, koju su potvrdili 2019. godine, i to nakon što su je neko vrijeme tajili od javnosti. Za Keanua to nije bilo nimalo iznenađujuće s obzirom na to da je obično bio tajanstven oko svog ljubavnog života, a prije veze s Alexandrom bio je čak deset godina sam.

Alexandra je u jednom od intervjua za magazin Vogue istaknula kako su je fascinirale reakcije okoline nakon što se pročulo za njezinu vezu sa slavnim glumcem i dodala kako su obožavatelji bili oduševljeni što je s njom, a ne nekom mlađom manekenkom ili glumicom. No, priznala je kako je bilo i komentara da je prestara za njega zbog svojeg izgleda, koji je neke zbunio, unatoč činjenici da je on zapravo devet godina stariji od nje.

"Ja sam visoka žena s bijelom kosom. Da sam se htjela uklopiti u neke stereotipe poput Kim Kardashian, operacijom bih skratila noge", našalila se bila Alexandra.

Prije nego što je s njom pronašao sreću, Keanu godinama nije bio u vezi zbog tragedije koju je doživio 90-ih godina, kada je bio u vezi s glumicom Jennifer Syme, koju su proslavile uloge u filmovima Davida Lyncha. Prvo im se 1999. godine rodilo mrtvorođeno dijete, kćerkica Ava, nakon što je Jennifer u osmom mjesecu trudnoće morala ići na preuranjeni porođaj, a to ih je emocionalno uništilo. Dvije godine nakon toga Jennifer je poginula u dobi od samo 28 godina u teškoj automobilskoj nesreći.

