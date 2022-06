Kći Mustafe Nadarevića, Nana Nadarević, na Instagramu je otkrila da je trudna, a pratitelji su je obasuli čestitkama i lijepim željama.

Kći neprežaljenog glumca Mustafe Nadarevića, Nana Nadarević, godinu i pol dana nakon smrti oca objavila je prelijepe vijesti.

Nana je na Instagramu otkrila da s partnerom Silvijem Pleštinom čeka bebu, a pokazala je i poveći trudnički trbuh.

"Jedino što namjeravam otkriti o ovoj trudnoći je identitet oca, milijunaša", napisala je buduća mama i obradovala pratitelje koji su je obasuli čestitkama i lijepim željama.

"Netko gore je lijepo karte posložio", jedan je od komentara koji se istaknuo.

Nanin partner i otac djeteta javnosti je postao poznat kada je prije 12 godina osvojio 250 tisuća kuna na jednom televizijskom kvizu.

Mustafa je iza sebe ostavio još dvoje djece. Kći Nanu dobio je s televizijskom urednicom Snježanom Nožinić, koja mu je rodila i sina Ašu, dok iz braka s prvom suprugom Jasnom ima i kćer Nađu.

Jednom je prilikom objasnio i neobična imena svoje djece.

"Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, jako plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima", ispričao je.

Nadarević se u životu ženio tri puta, a zadnji put 2012. sa Slovenkom Slavicom Radović, koja je iste godine preminula.

Podsjetimo, Mustafa je 22. studenog 2020. godine izgubio dugu bitku s teškom bolesti i preminuo je Zagrebu u 78. godini života.

Glumio je dok mu je god bolest to dopuštala, a još uvijek ga možemo gledati u novim epizodama serije "Lud, zbunjen, normalan" na Novoj TV, u kojoj je utjelovio legendarnog Izeta Fazlinovića.

Goran je zaludio žene i mnogima je bio favorit, a zbog Survivora je i njegova djevojka promijenila mišljenje: "Nikome nije bilo jasno što mi to treba u životu" +19

Oglasila se seks-bomba s kojom je Pique varao Shakiru, otkrila sočne detalje i što je od nje tražio! +26