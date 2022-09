Kći poznatog modela Kate Moss, Lila Moss, pozirala je u kampanji za Calvina Kleina baš poput svoje majke prije 30 godina.

Kći poznatog i uspješnog modela Kate Moss pozirala je baš poput njezine majke prije 30 godina. U kampanji za poznatu marku Calvin Klein, Lila Moss bila je jedna od mladih modela koji su bili fotografirani za novu kolekciju, a 19-godišnjakinja je pokazala da je naslijedila majčine modne gene.

Lila je pozirala u trapericama i oskudnim topićima ispred skupih fotoaparata, a crno-bijelim fotografijama podsjetila je na svoju majku davne 1992. godine koja je bila jedna od glavnih muza Calvina Kleina i pozirala za tadašnju kampanju u toplesu.

Fotografije je podijelila i na svom Instagram profilu uz opis: ''Tako zahvalna što sam dio nove Calvin Klein kampanje''.

Njezina majka Kate Moss bez sumnje je jedna od najvećih manekenki na svijetu, a tijekom svoje turbulentne karijere plijenila je medijsku pažnju gdje god bi se pojavila. Osim mode, najpoznatija je po svom tulumarenju te vezi s Johnnyjem Deppom, čiji se detalji i dandanas prenose po medijima. Unatoč svim teškoćama, Kate Moss danas je uspješna poduzetnica, a otkrivamo detalje njezina života koji su manje poznati.

Sarah Doukas, osnivačica Storm Model Mangementa, otkrila je Kate Moss kada joj je bilo tek 14 godina, i to u Zračnoj luci JFK u New Yorku. Moss se s obitelji vraćala s Bahama u Veliku Britaniju, a zapela je za oko agentici zbog svoje ljepote. S tek 16 godina prvi put je osvanula na naslovnici časopisa "The Face".

Poznata reklama za Calvina Kleina u čijem je editorijalu Moss bila s Markom Wahlbergom manekenki je bila užasno iskustvo. Ispričala je kako je tada imala 16 godina, a prisjetila se da je prolazila kroz živčani slom te je često plakala u WC-u na snimanju. Bila je u nekoliko kampanja Calvina Kleina, a spomenuta kampanja ostala joj je u najgorem sjećanju te dva tjedna nakon toga nije mogla ustati iz kreveta.

Među brojnim tračevima koji je prate, Kate Moss navodno se našla i u ljubavnom trokutu s Judeom Lawom i njegovom bivšom ženom Sadie Frost.

Frost i Moss započele su ljubavnu vezu nakon što je manekenka prekinula s Johnnyjem Deppom, a Law im se navodno u nekoliko navrata pridružio u krevetu. Kate Moss bila je tri godine u vezi s glazbenikom Peteom Dohertyjem, koji je poznat po razvratnom životu što se droge tiče. Tabloidi su ih uhvatili kako konzumiraju drogu, što je rezultiralo time da je Kate izgubila 4 milijuna dolara vrijedne ugovore s klijentima.

Manekenka se 2011. godine udala za gitarista benda The Kills Jamieja Hincea, a rastali su se 2016. godine.

2002. godine rodila je Lilu Grace koju je dobila u vezi s Jeffersonom Hackom, a sudeći po fotografijama i dosadašnjim angažmanima, djevojka je uspješno krenula majčinim modnim stopama.

