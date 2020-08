Anna Ermakova plod je jednonoćne avanture Borisa Beckera i ruske manekenke Angele Ermakove.

Kći Borisa Beckera, Anna Ermakova (20) privukla je pažnju dok se šetala u golišavom izdanju s dečkom po Londonu.

Manekenka Anna i dečko s kojim je navodno od veljače prošle godine nisu se mogli suzdržati od nježnosti dok su hodali kvartom Chelsea. Anna je obukla ultrakratke bijele hlačice iz kojih joj je ispadala stražnjica i bijeli svileni topić ispod kojeg nije imala grudnjak, a obula je tenisice.

Njezinu dečku, čini se, nije bilo toliko vruće pa je na sebi imao traperice i majicu kratkih rukava. Par je hodao zagrljen, a u pojedinim trenucima Annin dragi nije mogao zatomiti strast te ju je hvatao za stražnjicu. U jednom se trenutku Beckerova kći i sagnula, što je dodatno otkrilo njezinu pozadinu i privuklo poglede prolaznika.

Inače, umirovljeni tenisač dobio je Annu s ruskom manekenkom Angelom Ermakovom (52) i plod je njihove jednonoćne avanture. Upravo je ta afera bila kobna za Borisov prvi brak s dizajnericom Barbarom Becker (53), s kojom ima sinove Nou (26) i Eliasa (20).

"Bio sam osramoćen, ali i vrlo tužan zbog svega što se dogodilo i kako je sve to razorilo moju obitelj. Sve to ostavilo je trag na Aninoj mami i meni, morali smo se dogovoriti i pronaći način kako biti roditelj, a nemati osobu s kojom možeš sve podijeliti. Nažalost, ne viđam se s Annom koliko bih želio, no njezina majka i ja činimo sve kako bi bili kao i svaka druga razdvojena obitelj, što nije lako s obzirom na naše početke", napisao je Becker u svojoj autobiografiji "Boris Becker's Wimbledon".

Boris je poznat po vezama s brojnim mlađahnim ljepoticama, a od lipnja ljubi stručnjakinju za procjenu političkog rizika Lilian de Carvalho Monteiro. S njom je prvi put viđen upravo u četvrti Chelsea u Londonu kada su išli zubaru, a nije ju mogao prestati pipati u liftu.

Becker se svojedobno borio i s dugovima, pa je 2017. prodavao svoje sportske trofeje i uspio skupiti milijune.