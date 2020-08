35-godišnja Katy i 43-godišnji Orlando objavili su crno-bijelu fotografiju na kojoj za ruku drže svoju kćerkicu.

Pjevačica Katy Perry i glumac Orlando Bloom postali su roditelji. "Ispunjeni smo ljubavlju i zahvalnošću zbog dolaska naše kćerkice", izjavio je slavni par za UNICEF. Otkrili su kako su kćeri dali ime Daisy Dove.

35-godišnja Katy i 43-godišnji Orlando objavili su crno-bijelu fotografiju na kojoj za ruku drže svoju kćerkicu. Sretnu vijest su objavili putem UNICEF-ovih društvenih mreža jer su ambasadori organizacije, a poslali su snažnu poruku u kojoj su pozvali na podizanje svijesti o djeci rođenoj u područjima u kojima nedostaje lijekova.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom's new bundle of joy.



“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter."