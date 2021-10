Katy Mixon poznata je zbog uloga u sitcomima, a inače vrckasta glumica ovih dana je zbog snimanja novog filma umalo zabrinula obožavatelje.

Zvijezda sitcoma "Mike & Molly", glumica Katy Mixon, ovoga je tjedna umalo zabrinula brojne svoje obožavatelje kada su američke medije preplavile njezine fotografije sa seta filma "The Thing About Pam" u New Orleansu. 40-godišnja glumica prošetala je s golemom porezotinom na ruci, a izgledala je umorno i bezvoljno s neobičnom perikom.

Srećom, odmah se saznalo da Katy glumi Elizabeth 'Betsy' Fariju, ženu koju je 2011. godine navodno izbola njezina prijateljica Pam Hupp. Betsy je u tom trenutku imala rak, a liječnici su joj rekli da joj je ostalo tek nekoliko mjeseci života. Pam Hupp osuđena je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva muškarca, no na sudu se očitovala da nema nikakve veze sa smrti svoje prijateljice. Ipak, tužiteljstvo je procijenilo kako je Pam ubila Betsy samo četiri dana nakon što ju je nagovorila da svoje životno osiguranje prepiše na nju, a htjela je za sve optužiti njezina bivšeg supruga Russela.

O Paminom životu ovih se dana snima film u kojem glavnu ulogu igra slavna Renee Zellweger, a fotografije sa seta koje su procurile pokazuju da će se zaista raditi o zanimljivom filmu.

Katy Mixon je inače na sceni od 2001. godine, a glumila je u brojnim serijama i filmovima. Vrckasta glumica omiljeni je lik mnogim gledateljima diljem svijeta zbog svoje energije, a uloga koju je nedavno prihvatila potpuno je drugačija od onoga po čemu je svi znaju.