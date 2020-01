Katie Price planira niz novih estetskih zahvata na licu.

Britanskoj starleti Katie Price, koja se između ostalog proslavila nebrojenim plastičnim operacijama vlastitog lica i tijela, danas prijete oštećenje mozga, kožne bolesti pa čak i smrt, upozorenje je stručnjaka.

41-godišnja Katie nedavno je proglasila osobni bankrot, ali navodno opet planira odlazak pod nož, točnije na zatezanje lica i to već četvrti put unatoč tome što su joj uši gotovo otpale nakon posljednjeg zahvata u kolovozu prošle godine.

Njezini prijatelji tvrde kako Katie želi korigirati bradu, nos, ugraditi implantante u obraze i još jedno podiranje očnih kapaka, prenosi Mirror. To su sve iznimno zahtjevne i dugotrajne operacije koje podrazumijevaju rizik i izvođenje po potpunom anestezijom.

"Često odlaženje na plastične operacije kao što Katie to radi, povlači za sobom rizik od komplikacija, uključujući sepsu koja bi ju u najgorem slučaju mogla ubiti", objasnio je kirurg Marko Ho Asjoe za magazin Closer.

"Strogo bih joj preporučio da više ne radi nikakve korekcije. Bila je toliko često na operacijskom stolu i pod anestezijom, da je to u njezinu slučaju već toksično i može izazvati ozbiljne povrede mozga i moždanih čelija. Također riskira mogućnost dobivanja kožnih bolesti, koža joj može početi trunuti oštećenja mišića na licu, vidljivih ožiljaka i prestanak cirkuliranja krvi ispod kože", objasnio je kirurg i dodao kako Katie više nikada neće izgledati normalno..

2017. godine i sama je shvatila da joj je lice unakaženo nakon zatezanja pa se 2018. godine vratila popraviti štetu ali i nakon toga je ponovno trebala novu operaciju.

U to vrijeme su kamere njezinog reality showa "My Crazy Life" uhvatili njezinog bivšeg supruga Keirana Haylera kako joj njeguje rane te ju zajedno s majkom Amy Price preklinje da odustane od daljnjih operacija i to prvenstveno zbog djece.