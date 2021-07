Katie Price snimljena je u Londonu nakon niza novih plastičnih operacija kojima se dovela do neprepoznatljivosti.

Britanska starleta Katie Price (43) prošli se mjesec u Turskoj podvrgnula nizu novi plastičnih operacija, među ostalim i brazilskom podizanju stražnjice, operacijama usana i očnih kapaka te liposukciji cijelog tijela.

To su samo zadnji u nizu zahvata koje je radila, a iako se već i prije njih dovela do neprepoznatljivosti, novi rezultati su šokantni.

Katie je sada snimljena prvi put nakon što su joj splasnule otekline od operacija, a paparazzi su je ulovili u njezinu kvartu u Londonu nedugo nakon što se i sama na Instagramu pohvalila rezultatima. No fotka koju je ona objavila daleko je od stvarnosti.

"Baš sam zadovoljna operacijom lica. Još sam natečena, ali prošla su tek dva tjedna", napisala je na društvenoj mreži, a ovdje pogledajte kako izgleda na fotografijama koje su snimili paparazzi.

Inače, Katie je otišla na liposukciju nakon što su ona i 11 godina mlađi zaručnik Carl Woods odlučili da će ići na umjetnu oplodnju da bi dobili zajedničko dijete. Požalila se ranije da nije mogla smršavjeti nakon što je slomila nogu prošle godine na odmoru u Turskoj.

S Carlom je od lipnja prošle godine, a iz prethodnih brakova i veza ima petero djece. Starleta se proslavila još 1996. modelingom i pojavljivanjem u tabloidima The Sun i The Daily Mail pod imenom Jordan. Nekoliko godina kasnije sudjelovala je u reality showu "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", u kojem je upoznala glazbenika i poduzetnika Petera Andrea.

Katie i Peter vjenčali su se 2005., a onda pokrenuli franšizu realityja o njihovu životu kojih je bilo čak desetak. Dokumentirali su neke ključne trenutke poput upoznavanja, vjenčanja i rođenja njihove djece.

Par je dobio sina Juniora Savvu u lipnju 2005., a kćer Tiaamiiju Crystal dvije godine kasnije. Katie je u travnju 2009. izgubila bebu u 10. tjednu trudnoće i već mjesec dana kasnije ona i muž su objavili da se razvode. Nakon rastave svako od njih dobilo je zasebnu reality emisiju.

Još se nije uspjela ni službeno razvesti od Andrea, a već je u srpnju 2009. započela vezu s MMA borcem i glumcem Alexom Reidom. Par se brzo vjenčao, u veljači sljedeće godine na privatnoj ceremoniji u Las Vegasu. Kasnije su svoju ljubav potvrdili na crkvenom vjenčanju u Velikoj Britaniji, a sve su snimale kamere za njezin reality.