Katie Holmes skinula se za scene u novom filmu ''Alone Together'', a pokazala je svoje tijelo u donjem rublju.

Holivudska slatkica Katie Holmes skinula se za scene novog filma u kojem tumači glavnu ulogu, a osim što glumi, film je i režirala i producirala.

Katie je u filmu koji se zove ''Alone Together'' pokazala svoje tijelo u donjem rublju, a radnja se odvija u New Yorku za vrijeme pandemije bolesti COVID-19.

Katie u filmu društvo pravi glumac Jim Sturgess, koji glumi čovjeka s kojim mora dijeliti unaprijed rezervirani smještaj, a zanimljivo je kako se njihov zajednički život nadalje odvija u filmu.

Film je izašao pred kraj srpnja, a već ima dobre ocjene na filmskim poslužiteljima.

Osim u poslovnom svijetu, Katie ponovno cvatu ruže i u privatnom životu, pa je tako prije nekoliko mjeseci obznanila svoju vezu s glazbenikom Bobbyjem Wottenom. Novi par bio je snimljen kako strastveno izmjenjuje poljupce, kao i u romantičnoj šetnji parkom, nakon čega se i počelo pričati da Katie ima novog dečka.

Prije Bobbyja bila je u vezi ugostiteljem Emiliem Vitolom. Vitolo je imao zaručnicu i potajno se viđao s Katie, a kad se u javnosti pročulo za aferu i kad su isplivale njihove fotografije, ostavio je zaručnicu preko SMS poruke.

Veza po kojoj je Katie ipak najpoznatija je ona s Tomom Cruiseom, s kojim je bila i u braku od 2006. do 2012. godine i s kojim ima kćer Suri.

I dok s majkom ima predivan odnos, Suri s ocem Tomom nema baš nikakvu komunikaciju. Štoviše, navodno ga nije ni vidjela još od 2012. godine, otkako se razveo od Katie. On je svih ovih godina imao pravo viđati kćer, ali kao požrtvovnom scijentologu vjera mu je to branila jer Suri nije članica njihove crkve. Upravo je Tomova opsjednutost scijentologijom presudila i njegovu braku s Katie, koja se prije deset godina iselila iz njihove zajedničke kuće u strahu za sebe i kćer.

Tom je kćeri navodno redovito slao pisma koja je njezina majka skrivala, no prošle je godine u javnost procurila informacija o tome kako ih je Suri pronašla u kući majčinih roditelja u Ohiju te se, nakon što ih je pročitala, i sama poželjela vidjeti s njim, no nije poznato je li do njihova susreta stvarno došlo.

