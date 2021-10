Katie Couric u svojim je memoarima "Going There" otkrila neke poprilično neugodne detalje iz prošlosti princa Harryja kojeg je i sama intervjuirala.

Poznata američka voditeljica Katie Couric prisjetila se svog susreta s britanskim princem Harryjem u mlađim danima i to u svojim novim memoarima "Going There" u kojima ga ne prikazuje u najljepšem svjetlu.

64-godišnja Katie intervjuirala je Harryja 2014. godine nakon jedne polo utakmice održane u Brazilu i tvrdi kako je bilo teško ne primijetiti smrad alkohola i cigareta koji je dopirao iz njega te dodaje kako je imala osjećaj da se širio iz svake pore njegova tijela, prenosi Daily Mail.

Princ Harry se na temu konzumiranja alkohola i droga sam osvrnuo prije nekoliko mjeseci kada je priznao kako im se odao zbog mentalnih problema s kojima se borio nakon smrti majke, odnosno princeze Diane.

"Htio sam piti i drogirati se. Bio sam spreman raditi stvari kako bih postigao da ne osjećam baš ništa. Ali s vremenom sam postao svjestan kako pijem ne zato što u tome uživam, nego zato što nešto želim prikriti", izjavio je Harry u razgovoru koji je u svibnju vodio s Oprah Winfrey i otkrio da je poslušao savjet svoje supruge Meghan Markle i otputio se na terapije za dobrobit svog mentalnog zdravlja.

Harryjev raskalašen način život nije tajna jer živi pod povećalom javnosti od malih nogu, no to ga nikada nije spriječilo u namjeri da radi baš ono što je sam zamislio, svidjelo se to kraljevskoj obitelji ili ne.

Najveći o svih skandala u kojima se našao svakako je onaj kada je uhvaćen kako ludo tulumari u Las Vegasu, samo dva mjeseca nakon što je upoznao Katie. Dok se on provodio i očito bio uvjeren da se to neće saznati, fotografi su brojali novce za slike koje su ustupili medijima. Nije trebalo dugo da te fotke obiđu čitav svijet, a njegovi bijesni otac i baka odmah su ga povukli natrag u dvorac.

Fotografirao se i gol s prijateljima te s čašama na bradavicama, pa se čini kako je princ volio biti gol u brojnim situacijama. Iza njega su brojni noćni izlasci tijekom kojih je znao i upasti u bazen zbog čašice previše, a nerijetko se ljubakao s djevojkama u javnosti.

Tulumi i zabave doveli su mladog Harryja i na otok Hvar gdje su ga kamere snimile kako pleše na pjesmu "Billie Jean". Pio je tekilu, družio se s djevojkama, a za kraj večeri okupao se u bazenu noćnog kluba u kojem je tulumario kao da nema sutra.

Katieni memorai izlaze krajem ovog mjeseca, a osim o Harryju u njima će biti riječ i o drugim članovima britanske kraljevske obitelji pa je njezini obožavatelji već sad jedva čekaju.