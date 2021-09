Kathryn Prescott teško je ozlijeđena nakon što je na nju naletio kamion s cementom u New Yorku.

Mlada britanska glumica i zvijezda serije "Skins" Kathryn Prescott teško je ozlijeđena u nesreći nakon što je na nju naletio kamion koji je prevozio cement kada je prelazila cestu u New Yorku.

30-godišnja Kathryn hitno je prebačena u bolnicu sa slomljenom zdjelicom, obje noge, stopalom i šakom, a vijest je potvrdila njezina sestra blizanka Megan na Twitteru.

"Primila sam najstrašniji poziv u životu. Moju sestru blizanku Kathryn udario je kamion s cementom dok je prelazila cestu u New Yorku. Za dlaku je izbjegla paralizu, a liječnici se nadaju da će se potpuno oporaviti uz pravilno liječenje i njegu", objavila je.

