Kate Winslet je prije nekoliko godina priznala da ju još proganja njezina gola scena iz filma "Titanik" i da se više neće skidati za film, no to je ipak ponovno napravila 2020.

Malo je onih koji nikada nisu pogledali kultni film "Titanik" iz 1997. godine, a scena koja se većini urezala u pamćenje svakako je ona na kojoj glumica Kate Winslet (45) gola pozira na krevetu Leonardu DiCapriju (46), koji glumi siromašnog umjetnika Jacka.

Tu scenu dobro pamti i Winslet koja je kasnije ipak požalila što se skinula gola.

"Mislim da se više nikada neću skinuti gola za film. Ne mogu se zauvijek provlačiti s tim, a ne želim postati ona glumica koja se uvijek skida", kazala je Winslet 2009. godine za časopis Time.

"Najčešće mi postavljaju pitanja o golotinji jer sam se skinula u gotovo svakom filmu koji sam do sad snimila, no to je i uvijek bilo i s razlogom", naglasila je.

Iako se tijekom karijere skinula u desetak filmova, otkrila je i kako joj to s vremenom nije postalo ništa ugodnije.

"Iskreno, mrzim svaki trenutak u kojem sam gola. No ne mogu ni zamisliti kako bi to izgledalo da u filmu s nekim vodim ljubav potpuno odjevena. Za to jednostavno moram biti gola", priznala je Winslet.

A zbog nezaboravne scene iz "Titanika", obožavatelji je često traže da potpiše njihove verzije njezina akta iz filma.

"Takve slike ne potpisujem. Vrlo mi je neugodno u takvim situacijama", ispričala je 2014. godine za Yahoo! Movies. "Ta me scena još uvijek proganja", priznala je tada, no unatoč svemu ponovno se skinula 2020. godine.

U biografskom filmu o paleontologinji Mary Anning "Ammonite", koju je Kate utjelovila, gola je snimila intimne scene s kolegicom Saoirse Ronan (27) koja glumi njezinu ljubavnicu Charlotte Murchison.

"Sjećam se da sam pomislila, evo me s 43 godine i snimam golišave scene. Toliko godina sam imala u vrijeme snimanja filma. Pomislila sam da mi to neće biti ugodno, ali iznenadila sam se kako sam se osjećala. Osjećala sam se sjajno. Shvatila sam da sam starija i da imam drugačije tijelo od onoga koje sam imala kada mi je bilo 20", komentirala je Winslet svoje nove golišave scene prošle godine nakon izlaska filma.