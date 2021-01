Glumica Kate Walsh koju najviše pamtimo iz serije "Uvod u anatomiju" snimljena je u badiću na plaži u australskom gradu Perthu gdje živi već gotovo godinu dana.

Za američku glumica Kate Walsh 2020. godina bila je poprilično užurbana i aktivna, pa je tako glumila u čak dvije popularne serije "The Umbrella Academy" and "Emily In Paris" te unatoč situaciji s pandemijom sada uživa na zasluženom odmoru, ali ne bilo kakvom.

Naime, 53-godišnja Kate novu je godinu započela u bikini izdanju na plaži australskog Pertha gdje je pokazala sjajnu formu i prirodan izgled tijela.

Za uživanje u moru odabrala je šareni badić koji je istaknuo njezin dekolte i duge noge koje su njezin zaštitni znak.

Zvijezda serije "Uvod u anatomiju" tamo se preselila iz Kalifornije, točnije bila je primorana tamo ostati nakon što su se granice zatvorile zbog koronavirusa još u ožujku prošle godine.

"U početku se nisam mogla vratiti kući, a sada kada mogu, ne želim se vraćati. Moja vlastita majka koja ima 86 godina mi govori da se ne vraćam i da živimo u izazovnim vremenima", izjavila je Kate za The Daily Telegraph.

Dodala je i kako je pronašla novi projekt kojem se strastveno posvetila i otkrila da ima planove kako ojačati australsku lokalnu filmsku industriju nakon što je počela bilježiti gubitke zbog pandemije.

"Iskreno, jako sam sretna. A to je ako usporedite s trenutnom situacijom u svijetu, pomalo ludo", zaključila je Kate.