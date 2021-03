Meghan Markle je u intervjuu s Oprah Winfrey opovrgnula da je rasplakala Kate Middleton i objasnila da je bilo obrnuto. Kate je uhvaćena prvi put nakon ovih Meghaninih izjava, a ako je suditi prema njezinom izrazu lica, čini se da ignorira cijelu situaciju s intervjuem i ide za svojim poslom.

Vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton viđena je nekoliko sati nakon što je izašao intervju Meghan Markle koji je imao veliki odjek u javnosti.

Dok je govorila o vjenčanju nje i princa Harryja, Meghan se dotaknula teme o kojoj se govorilo u javnosti, a to je da se njezina šogorica Kate rasplakala zbog razmirice o haljinama za djevojčice koje su nosile cvijeće.

"Je li bilo situacije u kojoj je možda Kate plakala? Ili zbog koje je mogla plakati?", upitala ju je Oprah Winfrey.

"Ne, ne. Dogodilo se suprotno. I ne govorim to da bih omalovažavala nekog jer bio je to težak tjedan oko vjenčanja. Bila je uznemirena zbog nečeg i ispričala se. Donijela mi je cvijeće i napisala ispriku. I učinila je nešto što bih i ja da sam povrijedila nekog, preuzela je odgovornost za to", istaknula je Markle.

Dodala je da ju je šokiralo što je izašlo drugačije u javnost, da je Kate plakala, a ne ona.

"Nekoliko dana prije vjenčanja bila je uznemirena zbog haljina od djevojčica koje nose cvijeće i to je zaista povrijedilo moje osjećaje. Trudila se biti puna potpore uz sve što se događalo s mojim ocem i drugo. To nije bio sukob i zapravo mislim da... Mislim da nije pošteno da idem u detalje toga jer se ispričala. Ono što je bilo teško je što su me krivili za nešto što nisam učinila nego se dogodilo meni. I ljudi koji su sudjelovali u organizaciji vjenčanja su dolazili i govorili: 'Znamo da se ovo nije dogodilo. Ne moramo im reći što je zaista bilo'", prisjetila se Meghan.

Middleton je viđena u ponedjeljak tijekom obavljanja svojih kraljevskih dužnosti za Dan žena, ali i kasnije kad se vraćala u palaču Kensington automobilom. Razgovarala je s video pozivom 21-godišnjom Jasmine Harrison koja je najmlađa žena koja je preveslala ocean sama.

Kate ju je pitala kakav je osjećaj sama provesti 70 dana na oceanu i istaknula je da joj se divi. "Inspiriraš mnoge žene i mlade djevojke da krenu tvojim stopama", rekla je vojvotkinja.

Ako je suditi prema izrazu lica Kate Middleton, čini se da ignorira cijelu situaciju s intervjuem i ide za svojim poslom.