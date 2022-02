Kate Middleton fotografi su snimili dok se u Kopenhagenu spuštala niz tobogan i pala, a njezina reakcija sve je oduševila.

Vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton (40) trenutno je samostalnoj službenoj posjeti Kopenhagenu gdje je fotografi prate u stopu.

Tako im nije uspjela promaknuti ni poprilično neugodna situacija u kojoj se našla tijekom posjeta Lego parku gdje je pokazala svoju zaigranu stranu.

Kate se spustila niz dugački tobogan te se pri ustajanju poskliznula i pala, nakon čega je prasnula u smijeh i pokazala da se zna šaliti na vlastiti račun, a njezina reakcija je oduševila javnosti.

Inače, Kate u Danskoj promovira rad kraljevskog Centra rano djetinjstvo, projekta koji joj je jako blizak srcu. Tijekom posjete je otkrila i kako su njezina djeca George, Charlotte i Louis ljubomorni jer nisu mogli s njom posjetiti Lego park, a priznala je i da se suprug William već uoči putovanja zabrinuo kako će se vratiti kući sa željom da naprave još jedno dijete.

Inače, Kate je i pred kraj prošle godine, točnije na sam Božić osvojila simpatije javnosti svojim skrivenim talentom. Vojvotkinja je skupila je hrabrost i u božićnom televizijskom specijalu Together at Christmas održala koncert s pjevačem Tomom Walkerom kojemu je ona bila pratnja na klaviru, a za svoj prvi javni nastup dobila je same pohvale.

Zbog svega toge ne čudi da je često nazivaju miljenicom Britanaca, a svoje simpatije prema njoj ne krije ni kraljica Elizabeta.

